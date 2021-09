I Bastardi di Pizzofalcone episodi Fuochi e Vuoto su Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su







Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 20-25 settembre. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 20-25 settembre

S1 Ep84 – Ferit e Ceren sfidano a paintball Melek e Erdem, ma d’un tratto, senza che loro se ne rendano conto, arriva Enign alle prese con le prove che il padre di Piril gli ha imposto. La famiglia di Eda e quella di Serkan sono in gran fermento per il fidanzamento ufficiale dei due innamorati, al quale Semiha ha smesso di opporsi. Dopo una serie di imprevisti e ospiti inattesi, arriva il momento tanto atteso, ma la gioia dura poco perché Semiha impone alle due famiglie il massimo rispetto della tradizione. Così, le due famiglie si trovano in una corsa contro il tempo per ultimare i preparativi per la notte dell’Hennè e gli acquisti dei regali da scambiarsi.

Trama episodio 26 settembre

S1 Ep85 – Per i preparativi per la notte dell’Hennè, Serkan chiede aiuto ai suoi dipendenti, i quali si dividono la lista delle cose da fare. Erdem deve occuparsi del cibo, ma fatica a trovare il pan di zucchero. Nessuna delle persone coinvolte nei preparativi si accorge di essere spiata dagli scagnozzi di Melih. La strada verso il matrimonio sembra ancora lunga e piena e di pericoli. Eda e Serkan si preparano al matrimonio. Ciascuna famiglia ha mandato all’altra i regali di fidanzamento, ma tra i pacchi di Eda mancano i cristalli di zucchero, ingrediente fondamentale per preparare il sorbetto tradizionale per la notte dell’Hennè.

Love is in the air 27 settembre

S1 Ep86 – Ayfer dà in escandescenze, così Eda decide di raggiungere Serkan per capire il da farsi. Da lui scopre che la colpa è da attribuire a Erdem, incaricato di comprare il necessario per il banchetto. L’uomo viene mandato a risolvere il problema, ma i cristalli di zucchero sembrano introvabili. Proprio quando sta per perdere le speranze, una donna gli consegna un pacco da parte del signor Melih, contenente appunto i cristalli di zucchero, con l’unica richiesta di tenere segreto il nome del mittente.

Trama episodio 28 settembre

S1 Ep87 – Balca convince Eda a farla partecipare alla sua notte dell’Hennè, ma la sua presenza desta qualche sospetto, e a buona ragione. Mentre fervono i preparativi per il matrimonio di Eda e Serkan, Melek “indaga” sul comportamento di Balca. La donna sarebbe responsabile, o perlomeno complice di aver messo sonnifero in un drink che ha fatto perdere i sensi a tutti, durante una festa. Anche la Polizia conferma questa tesi, e lo riferisce a Serkan, che licenzia Balca. Ayfer e Aydan battibeccano sui preparativi del matrimonio, a proposito dei quali ognuna vorrebbe far valere le proprie ragioni. Ayfer ottiene la cura dei fiori, mentre Aydan la spunta sulle bomboniere. Il tutto sotto la supervisione di Mira, che incontra da parte di Eda e Serkan una misteriosa indifferenza; dovuta ad un equivoco intercorso fra i due.

Love is in the air trama episodio 29 settembre

S1 Ep88 – Serkan e Eda, dopo aver assistito ed equivocato una telefonata, si ritengono vicendevolmente stanchi e non pronti per il matrimonio. Un viaggio programmato da Ferit Engin e Serkan per l’estate successiva al matrimonio di quest’ultimo, rende furiosa Piril. Serkan, Erdem, Engin e Ferit sono andati a festeggiare l’addio al celibato di Serkan a Sapanca, mentre Eda, Ceren e Piril sono a casa, arrabbiate per le recenti liti con i loro compagni e insospettite dal loro viaggio.

Trama episodio sabato 30 settembre

S1 Ep89 – Figen spinge le amiche a fare le valige per raggiungerli e tenerli d’occhio. Al loro arrivo, però, vengono immediatamente scoperte dai ragazzi i quali tentano in ogni modo e inutilmente di farsi perdonare con attività all’aperto e passeggiate nei boschi. Gli unici a chiarirsi sono Eda e Serkan a cui spetta il compito, la sera stessa, di far riavvicinare le altre due coppie. Ma il caso vuole che il direttore dell’albergo inviti i ragazzi a presenziare alla tradizionale sfilata di bellezza del posto, mentre le ragazze sono in camera a fare un pigiama party. Durante l’addio al celibato a Sapanca, Erdem confessa che la notte dell’Hennè non era stato lui a portare i cristalli di zucchero che hanno fatto addormentare tutti, ma l’assistente signor Melih. Grazie a Eda però, Serkan lo perdona, tutti fanno pace e tornano ai festeggiamenti.

S1 Ep90 – Una volta tornati in città, gli sposi provano i loro abiti e le ragazze trascorrono la giornata insieme tra hammam e abiti da sogno. Melek e Ceren si chiedono quando arriverà il loro momento e, per farle felici, Eda fa provare vestiti da sposa a tutte. Erdem porta ad Engin una busta che aveva dimenticato di consegnare a Serkan; si tratta di una comunicazione urgente dall’Italia: i fondi per l’appalto non sono mai arrivati e l’ultimo giorno utile per risolvere la questione è proprio il giorno del matrimonio.

