Poirot Il Natale di Poirot su Top Crime – trama, cast, finale

Da mercoledì 22 settembre Canale 5 propone in prime time la prima puntata della nuova serie Luce dei tuoi occhi.

Si tratta di una produzione italiana di genere drammatico della durata di sei puntate da 100 minuti ciascuna. L’anno di produzione è il 2020.

Luce dei tuoi occhi prima puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Fabrizio Costa. Soggetto di serie e sceneggiatura sono di Eleonora Fiorini e Davide Sala. I protagonisti principali sono Emma Conti ed Enrico Leoni interpretati rispettivamente da Anna Valle e Giuseppe Zeno. Nel cast anche Paola Pitagora nel ruolo di Paola Conti.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Vicenza e nel comune di Brendola nel Veneto.

La produzione è di Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy e RTI.

Trama generale

La serie è un thriller melò ambientato a Vicenza in una prestigiosa accademia di danza nella Basilica Palladiana. La protagonista della serie è Anna Valle nel ruolo di Emma Conti, una famosa Étoile internazionale che vive a New York.

Era soltanto una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza per provare a dimenticare la morte di Alice, la bambina avuta da Davide Fabbris il grande amore della sua giovinezza.

Da allora non ha mai più guardato al passato. Ma dopo 16 anni arriva una lettera anonima a riaprire le vecchie ferite. La missiva insinua in lei il dubbio che la figlia, creduta morta alla nascita, sarebbe ancora viva, si troverebbe a Vicenza e farebbe la ballerina proprio come lei.

Luce dei tuoi occhi prima puntata – trama

A New York dove vive, l’étoile Emma conti riceve un biglietto inquietante. Alice, la figlia che lei credeva morta subito dopo averla data alla luce sedici anni prima in realtà è viva ed è una ballerina proprio come lei. Queste parole sconvolgono completamente Emma che si trova in uno stato confusionale. Decide allora, dopo averci pensato a lungo, di tornare a Vicenza per scoprire la verità e affrontare così i fantasmi di un passato che credeva oramai sepolto nel tempo. Emma non ha mai dimenticato il dolore per la perdita della figlia. E così in ognuna delle allieve dell’accademia di danza, nate nello stesso periodo della sua bambina, comincia a cercare Alice.

Intanto ha individuato una ballerina che si chiama Valentina ed aspetta il risultato del test del DNA per sapere se è davvero sua figlia come crede. Poi inizia a lavorare con le sue ballerine. Emma è molto benvoluta soprattutto perché insegna con metodi non convenzionali.

Enrico pur essendo attratto da Emma non condivide i suoi metodi e teme che le ragazze possano trascurare la scuola per la danza.

Luce dei tuoi occhi – il cast completo

Di seguito il cast del film Luce dei tuoi occhi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Emma Conti – Anna Valle

Enrico Leoni – Giuseppe Zeno

Davide Fabbris – Bernardo Casertano

Azzurra – Francesca Beggio

Luca Costa – Riccardo De Rinaldis Santorelli

Valentina Costa – Elisa Visari

Anita Guerra – Sabrina Martina

Miranda Leoni – Gea Dall’Orto

Sofia Romano – Rebecca Antonaci

Martina Fontana – Linda Pani

Alessia Lovato – Stella Maya Epifani

Roberto Conti – Luca Bastianello

Paola Conti – Paola Pitagora

Cecilia – Giulia Patrignani

Luisa Guerra – Maria Rosaria Russo

Mario – Vincenzo Vivenzio

Aurelio Fontana – Paolo Romano

Barbara Fontana – Valentina Valsania

Alessandro Fontana – Matteo Pagani

Luigi – Yari Gugliucci

Antonella – Carla Ferraro

Chiara Furlan – Sofia Pelaschier

Anna Ballarin – Julia Wujkowski

Marta (Nonna di Miranda) – Paola Sambo

Alberto (Nonno di Miranda) – Giancarlo Previati

