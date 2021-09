Ascolti Tv venerdì 24 settembre 2021, Tale e Quale Show 21%, GF Vip 15.8%

Condividi su







Ascolti Tv giovedì 23 settembre 2021. Ottimo debutto per la fiction Fino all’Ultimo Battito con Marco Bocci che vince la serata superando la seconda puntata di Star in the Star. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 23 settembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Fino all’Ultimo Battito ha registrato 3.884.000 telespettatori con 20.4%.

Su Rai 2 Widows – Eredità Criminale è seguito da 818.000 spettatori con 4.2%.

Su Rai 3 Lui è Peggio di Me 792.000 telespettatori con 4%.

Su Canale 5 Star in the Star è visto da 1.816.000 persone con 11.5%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 890.000 spettatori con 6%.

Su Italia 1 Chicago Med 979.000 telespettatori con 5.2%.

Su La 7 PiazzaPulita 713.000 spettatori con 4.6%.

Su Tv8 I Delitti del BarLume- Tana Libera Tutti 360.000 con 1.8%.

Su NOVE Terrybilmente Divagante 516.000 con 2.7%.

Ascolti Tv giovedì 23 settembre 2021, la fascia preserale La Vita in diretta Pop al 15.6% Su Rai 1 La Vita in Diretta Pop ha registrato 2.224.000 spettatori con 15.6%. Su Rai 2 TG Sport Sera: 496.000 con 3.7%. NCIS New Orleans: 794.000 con 4%. Su Rai 3 TGR: 2.808.000 con 15.8%. Blob: 1.039.000 con 5.1%. Su Canale 5 Caduta Libera-Inizia la Sfida: 1.440.000 con 12%. Caduta Libera: 2.822.000 con 17.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 817.000 persone con 4%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag: 323.000 con 2.3%. CSI: 565.000 con 3%. Su La 7 The Good Wife: 134.000 con 1.2%- 187.000 con 1.2%. Su Tv8 Piatto Ricco 338.000 con 1.8%. Ascolti Tv giovedì 23 settembre 2021, l’access prime time Un Posto al sole al 7.1% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.345.000 telespettatori con 19.1%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 907.000 spettatori con 3.9%. Su Rai 3 Via dei Matti N.0: 1.112.000 con 5.1%. Un Posto al Sole: 1.619.000 con 7.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint è seguito da 3.180.000 spettatori con 13.9%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.263.000 con 5.7%- 1.124.000 con 4.9%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.122.000 persone con 5%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.291.000 telespettatori con 5.7%. Su Tv8 Guess My Age 373.000 con 1.6%. Su NOVE Deal With It- Stai al Gioco 588.000 con 2.6%.

Ascolti Tv giovedì 23 settembre 2021, daytime mattutino

E’ sempre mezzogiorno al 15.5%

Su Rai 1 UnoMattina: 675.000-13.7%. Storie Italiane: 814.000-18.7%; 888.000- 16.5%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.559.000-15.5%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 161.000 con 3.4%. I Fatti Vostri: 363.000 con 6.1%- 684.000 con 7.2%.

Su Rai 3 Agorà: 339.000 con 7%. Agorà Extra: 251.000 con 5.7%. Elisir: 412.000 con 7.8%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 799.000 con 16.7%; 703.000 con 16.1%. Forum: 1.203.000 con 16.4%.

Su Rete 4 The Closer: 90.000-2.1%. Un Detective in Corsia: 123.000 con 2.3%. Il Segreto: 183.000-1.8%.

Su Italia 1 CSI:NY: 129.000 con 2.8%; 231.000 con 3.4%. Sport Mediaset: 908.000 con 6.8%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 246.000 con 4.5%- 394.000 con 3.8%.

Ascolti Tv giovedì 23 settembre 2021, day time pomeridiano

Amici sotto il 20%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno: 1.492.000 con 12.9%. La Vita in Diretta: 1.482.000 con 17.9%.

Su Rai 2 TG2 Medicina 33: 694.000-5.2%. Ore 14: 461.000-3.7%. Detto Fatto: 377.000- 4.1%.

Su Rai 3 TGR: 2.300.000 con 17.5%. Aspettando Geo: 398.000 con 4.5%. Geo: 539.000 con 6.5%.

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.357.000- 21.7%. Amici: 1.714.000-19.4%. Pomeriggio Cinque: 1.372.000 con 14.8%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 743.000 persone con 6.1%.

Su Italia 1 Young Sheldon: 388.000-4.1%. Superstore: 150.000-1.8%. Friends: 158.000-1.8%.

Su La 7 Tagadà: 239.000 con 2.3%. Tagadoc: 116.000 con 1.4%.

Su Tv8 L’Autunno dei Ricordi: 219.000-2.5%. Vite da Copertin: 98.000-1.1%.

Ascolti Tv giovedì 23 settembre 2021, seconda serata

Caro Marziano al 4.6%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 658.000 telespettatori con 8.9%.

Su Rai 2 Ossessione Omicida è visto da 247.000 persone con 3.2%.

Su Rai 3 Caro Marziano: 528.000 con 4.6%. Tg3 Linea Notte: 528.000 con 4.6%.

Su Canale 5 TG5 Notte 372.000 telespettatori con 9%.

Su Rete 4 Mamma Roma 161.000 telespettatori con 4.5%.

Su Italia 1 Codice d’Emergenza 268.000 con 4.6%.

