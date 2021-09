Luce dei tuoi occhi: anticipazioni della seconda puntata in onda su Canale 5

Condividi su







Rai 2 propone da mercoledì 20 ottobre Volevo fare la Rockstar. Si tratta di una serie con atmosfere da commedia, in particolare da family comedy.

La produzione è italiana, le puntate proposte sono quattro ognuna della durata di un’ora e quaranta minuti.

Volevo fare la Rockstar 2 film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Matteo Oleotto. Protagonisti principali sono Olivia Mazzuccato e Francesco Colombo interpretati rispettivamente da Valentina Bellè e Giuseppe Battiston. Nel cast anche Angela Finocchiaro nel ruolo di Nice Zignoni.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Cormons e Gorizia nel Friuli Venezia Giulia. Alcune scene sono state girate anche in Slovenia in particolare nella capitale Lubiana.

La produzione è è della Pepito Produzioni in collaborazione con EAStunt per Rai Fiction. La serie è stata venduta anche all’estero con il titolo I Want to be a Rock Star.

Volevo fare la Rockstar 2 – trama generale

Anche nella seconda stagione la serie è ambientata a Caselonghe, immaginario piccolo centro del Friuli Venezia Giulia. È qui che i telespettatori ritrovano Olivia Mazzuccato e Francesco Colombo, che già alla fine della prima stagione erano in una situazione di stallo per quanto riguarda la loro relazione sentimentale. Mentre Olivia è occupata a sopravvivere con i suoi mille lavoretti, deve occuparsi anche delle figlie oramai adolescenti, Emma e Biola.

Francesco sembra avere finalmente intenzioni serie ma con un’altra donna: la professoressa Silvia. Come se non bastasse la presenza di tutti questi problemi, adesso torna pure Nice nella nuova versione di super nonna amorevole. In questa fase presenta un comportamento alquanto sospetto che tenta di minare l’autorità di Olivia. Il tutto per convertire le due ragazzine, Emma e Viola, in due membri effettivi della famiglia Erti–Zignoni.

Pressata dal bisogno di imporre le propria autorità, Olivia si iscrive ad una scuola serale. Qui si rende conto che la sua insegnante è proprio Silvia, la ragazza che si sta frequentando con Francesco. Silvia paradossalmente diventa la sua mentore. Vedremo successivamente le mosse di Olivia per combatterla e vincere sul cuore di Francesco. Infine anche per suo fratello Eros è tempo di decidersi ad avere un rapporto sentimentale.

Il ragazzo dopo il suo legame tormentato con Antonio si innamora di Fabio.

Volevo fare la Rockstar – il cast completo

Di seguito il cast della serie Volevo fare la Rockstar 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Valentina Bellè : Olivia Mazzuccato

: Olivia Mazzuccato Angela Finocchiaro : Nice Zignoni

: Nice Zignoni Emanuela Grimalda : Nadia Casarin

: Nadia Casarin Giuseppe Battiston : Francesco Colombo

: Francesco Colombo Caterina Baccicchetto : Emma Mazzuccato

: Emma Mazzuccato Viola Mestriner : Viola Mazzuccato

: Viola Mazzuccato Riccardo Maria Manera : Eros Mazzuccato

: Eros Mazzuccato Margherita Morchio : Martina Colombo

: Martina Colombo Fabrizio Costella : Antonio Morganti

: Antonio Morganti Sara Lazzaro : Daniela

: Daniela Matteo Lai : Fulvio

: Fulvio Alessia Debandi : Vanessa

: Vanessa Lorenzo Adorni : Cesare Conte

: Cesare Conte Ernesto D’Argenio : Vittorio Erti

: Vittorio Erti Davide Iacopini : Giovanni Trevi

: Giovanni Trevi Diego Ribon : Riccardo Mancuso

: Riccardo Mancuso Teco Celio : nonno Primo

: nonno Primo Tommaso De Tuddo : Maurizio Morganti

: Maurizio Morganti Anita Kravos: Elena Moras

