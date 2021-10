Astrid et Raphaelle 2 episodi La fine del regno e Fantasmi del passato su Giallo

Condividi su







Giallo, canale 38 del DTT, propone da oggi la seconda stagione di Astrid et Raphaelle con gli episodi dal titolo La fine del regno e Fantasmi del passato. Si tratta di un crime al femminile che racconta la storia del comandante Raphaëlle Coste e di Astrid, funzionaria degli archivi giudiziari delle forze dell’ordine affetta da sindrome di Asperger.

Per le due donne l’incontro di due differenti personalità ambedue però dotate di un forte intuito per le indagini, cambierà completamente la vita di ognuna.

Giallo ha trasmesso la prima stagione lo scorso autunno con il finale andato in onda il 22 novembre del 2020. Astrid et Raphaelle 2 proporrà nuovi casi ed enigmi da risolvere in cui saranno coinvolte la poliziotta e la sua singolare assistente.

In Francia la serie è andata in onda su France 2 con un ottimo riscontro di pubblico ed una share media del 17,7%. Giallo in Italia ne propone adesso la seconda stagione che si compone di otto episodi in onda in quattro prime serate, lo stesso numero di cui era composta la prima stagione.

Astrid et Raphaelle – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Frédéric Berthe. Protagonisti principali sono Astrid Nielsen e Raphaëlle Coste interpretati rispettivamente da Sara Mortensen e Lola Dewaere. Nel cast anche Benoit Michel nel ruolo di Nicolas Perran.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Parigi e zone limitrofe. La produzione è della JLA Productions in collaborazione con France Télévisions, BE-FILMS, Radio Télévision Belge Francophone e Radio Télévision Suisse (RTS).

Il titolo originale dei due episodi in onda questa sera è L’étourneau e Irezumi.

Astrid et Raphaelle La fine del regno – trama

La trama del primo episodio dal titolo La fine del regno ha come protagonista un delitto alquanto insolito. Infatti un avvocato d’affari viene ucciso dal fuoco di un cecchino in ufficio del quartiere La Défense. Tutto accade mentre il legale sta firmando un contratto di fusione tra due grandi gruppi industriali.

Le indagini sono affidati a Raphaëlle Coste comandante della polizia criminale e ad Astrid Nielsen che lavora come archivista nella documentazione delle forze di polizia. Astrid soffre della sindrome di Asperger.

Per Astrid il colpo di fucile deve essere arrivato dall’interno della stanza. Di conseguenza la vittima è stata uccisa da una persona che si trovava sul posto e quindi di sua conoscenza. Tuttavia le dodici persone presenti durante l’omicidio non hanno visto nessun uomo armato che ha sparato.

Fantasmi del passato – trama

Il proprietario giapponese di una galleria d’arte viene trovato morto in una SPA parigina. E’ stato ucciso con un colpo di sciabola. Astrid e Raphaëlle, chiamate subito sul posto, scoprono che la vittima si era tagliata il mignolo in segno di penitenza prima di morire.

Le due investigatrici cominciano ad indagare nel settore della mafia giapponese, probabilmente legata a questo oscuro caso criminale.

La vittima si chiamava Tateshi Kimura ed era a capo del ramo francese di una delle organizzazioni criminali più potenti del Giappone.

Astrid et Raphaelle – il cast completo

Di seguito il cast del film Astrid et Raphaelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Sara Mortensen – Astrid Nielsen

– Astrid Nielsen Lola Dewaere – Raphaëlle Coste

– Raphaëlle Coste Benoît Michel – Nicolas Perran

– Nicolas Perran Daniel Njo Lobé – Commissario Carl Bachert

– Commissario Carl Bachert Geoffroy Thiébaut – Alain Gaillard

– Alain Gaillard Julien Prévost – Jef Martino

– Jef Martino Linda Massoz – Poliziotto

– Poliziotto Husky Kihal – Henry Fournier

– Henry Fournier Timi-Joy Marbot – Théo

– Théo Eva Chico – Violetta Flores

– Violetta Flores Franck Mercadal – Yann Malcolm

– Yann Malcolm Aliocha Itovich – Angus Nielsen

– Angus Nielsen Bruno Forget – Lionel Lenoir

– Lionel Lenoir Jean Benoit Souilh– William

