Giallo propone questa sera Astrid et Raphaelle con gli ultimi due episodi i cui titoli sono rispettivamente Morti viventi e L’arte della fuga.

La serie è di genere poliziesco con ingredienti thriller ed è una produzione tra Belgio e Francia. La durata di ogni episodio è di 53 minuti. Giallo, canale 38 del digitale terrestre, ne ha sempre trasmessi due settimanalmente.

Le vicende raccontate sono incentrate sulle due protagoniste il comandante Raphaelle Coste, una donna poliziotto molto impulsiva caratterialmente e con alle spalle una carriera investigativa di grande rilevanza. Accanto a lei Astrid Nielsen, la bibliotecaria del reparto della polizia giudiziaria dove lavora la Coste. Astrid è affetta da autismo ma ha un’acuta intelligenza ed è riuscita a costruire un archivio completo di tutti i casi di cronaca nera avvenuti nei decenni precedenti.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Parigi e in alcune zone limitrofe. Proprio a Parigi c’è il commissariato dove lavora Raphaelle Coste.

Astrid et Raphaelle – trama episodio Morti viventi

La vicenda raccontata nel primo episodio ha come protagonista la stessa Astrid che, a causa della sindrome di Asperger, frequenta una associazione autistica gestita da William il responsabile. Una sera viene a sapere che il fratello di William è morto in strane circostanze.

Naturalmente avverte immediatamente Raphaelle e le due signorine in giallo si recano sulla scena del delitto. Ma un caso singolare le colpisce. In effetti il corpo dell’uomo è scomparso. Viene così interrogato l’imbalsamatore che aveva il compito di curare il corpo affinché fosse preservato per i funerali. Quest’ultimo però da una versione singolare di quanto è accaduto. Riferisce che la vittima è stata resuscitata e successivamente è scomparsa.

Raphaelle che è una persona intelligente e razionale non crede assolutamente a tale versione. Inizia così ad indagare per cercare di capire quanto è realmente accaduto. Nello stesso momento in cui Raphaelle comincia a intravedere un piano diabolico su quanto ha riferito l’imbalsamatore, viene scoperto un nuovo cadavere. Tutti gli indizi accusano ancora una volta il fratello di William che a sua volta era deceduto tre giorni prima. Due omicidi nel giro di sole 72 ore impensieriscono ancora di più Raphaelle e Astrid. Le due collaboratrici con il loro intuito riusciranno a portare allo scoperto l’assassino.

Astrid et Raphaelle – trama episodio L’arte della fuga

Nel secondo episodio dal titolo L’arte della fuga Raphaelle Coste viene chiamata sul luogo di un omicidio molto particolare. Infatti una donna è stata trovata uccisa e tutte le prove, effettuate sul DNA raccolto sulla scena del crimine, portano a sospettare di un uomo che però nel momento in cui è stato commesso il crimine era in carcere.

Questo fatto singolare non convince Astrid e il comandante Raphaelle Coste. Infatti la Coste chiede ad Astrid di fare ricerche negli archivi per avere delle notizie in più sui serial killer presenti nella zona anche in tempi passati. Le due giovani donne hanno capito di avere a che fare con un omicida seriale.

Tutti gli sforzi che fanno non portano però al risultato giusto, soprattutto all’uomo che devono rendere innocuo il più presto possibile. Ci vorranno altre indagini e soprattutto l’intuito di Raphaelle Coste per riuscire finalmente ad arrestare l’omicida prima che si renda colpevole di altri delitti.

Astrid e Raphaelle – il cast completo

Di seguito il cast del film Astrid e Raphaelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori