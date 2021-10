Luce dei tuoi occhi: anticipazioni della quarta puntata in onda su Canale 5

Condividi su







Sandokan con Can Yaman andrà in onda su Rai Uno. Nei giorni scorsi Barbara Pavone della Lux Vide nel corso di una recente intervista a Variety ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla mini-serie ed altre fiction prodotte da Luca e Matilda Bernabei.

Sandokan con Can Yaman: ultime notizie

L’italiana Lux Vide, che si sta proponendo sul mercato americano ed internazionale con fiction di alto livello come “Medici” e “Leonardo“, ha recentemente nominato l’ex dirigente senior di Warner Bros Italia Barbara Pavone come chief marketing and sales officer.

Da quest’ultima si è appreso che oltre alla seconda stagione di Leonardo, arriveranno presto sul piccolo schermo anche le storie di Michelangelo e Caravaggio, completando così il lavoro dedicato ai grandi nomi del Rinascimento.

Ma non è tutto, perché a sorpresa si è parlato anche di Sandokan. Per il reboot della serie tv, con protagonista principale Kabir Bedi, si stanno cercando delle partnership internazionali. E sembra che già qualcuno abbia manifestato interesse nei confronti del progetto, in particolare alcuni produttori americani.

Diverso è invece sul fronte italiano, dove pare si sia già arrivati ad un accordo: Lux Vide e Rai lavoreranno insieme a Sandokan con Can Yaman. Da qui sembrerebbe molto probabile che la serie tv andrà in onda sul primo canale della tv di Stato.

Lux Vide sceglie Scott Rosenbaum come showrunner

Il reboot della serie tv cult vintage italiana narra le avventure di un eccentrico pirata che, con il suo equipaggio, combatte contro il potere coloniale degli imperi olandese e britannico nel sud-est asiatico. La produzione ha due partner d’eccezione: il produttore americano e l’ex chief content officer di Hasbro Stephen J. Davis (“Transformers”) e il produttore esecutivo di “The Shield” Scott Rosenbaum come showrunner.

La sceneggiatura di Sandokan con Can Yaman è stata affidata a Alessandro Sermoneta e Davide Lantieri. La riscrittura della storia avrà una prospettiva nuova, più femminile. Il ruolo di protagonista è della star turca Can Yaman (già conosciuto in Italia e nel mondo per “Daydreamer – Le ali del sogno“, “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Mr. Wrong – Lezioni d’amore”).

Sandokan con Can Yaman: nel cast anche Argentero e Bova

Nel cast di Sandokan ci saranno anche l’attore Luca Argentero (protagonista della fiction Rai Doc – Nelle tue mani) e Raoul Bova. Si era vociferato anche della presenza di Alessandro Preziosi, ma al momento non c’è stata alcuna conferma al riguardo.

C’è ancora molto riserbo sul nome dell’attrice protagonista che interpreterà il ruolo di Marianna, la perla di Labuan. Si è vociferato il nome di Bianca Suarez. La serie in otto puntate, che saranno mandate in onda in prima serata su Rai 1, sarà girata in località esotiche, ma anche a Roma. Le riprese inizieranno nel 2022.

