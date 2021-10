NCIS 19 addio Gibbs, Mark Harmon lascia la serie tv americana

Condividi su







NCIS 19 da l’addio a Gibbs. Mark Harmon lascia per sempre la serie tv cult americana in onda su Rai 2. I fan del programma dovranno abituarsi all’idea di non vedere più in video il caposquadra Leroy Jethro Gibbs.

NCIS 19 addio Gibbs: ultima stagione per Mark Harmon

Dopo 19 stagioni Mark Harmon ha detto basta: mai più Unità Anticrimine. NCIS 19 la serie tv americana ha perso il suo attore simbolo che ha interpretato per anni il ruolo principale del caposquadra tutto d’un pezzo, ma dal cuore tenero.

Stando alle indiscrezioni che si leggono in rete l’addio al personaggio arriva dopo la quarta puntata della diciannovesima stagione. Sulla questione ha commentato lo showrunner Steve Bider, sottolineando il fatto che si è trattato decisione improvvisa: “Mark Harmon aveva manifestato da tempo l’idea di voler andar via”.

Nulla di improvvisato quindi ma tutto programmato da tempo. Infatti l’attore aveva rivelato di una sua presenza più limitata nella serie tv. Nella narrazione il personaggio di Mark Harmon lascerà volontariamente la sezione in cerca di altro.

Il produttore esecutivo assicura: “Mai dare per finito Gibbs”

In passato l’attore aveva spesso manifestato una certa stanchezza rispetto alla struttura produttiva nella serie tv americana tra le più longeve negli USA. Ma il produttore esecutivo dello show ha detto: “Mai dare per finito Gibbs”. Un modo come un altro per dire che il personaggio di Gibbs potrebbe quindi rientrare nella narrazione con un ruolo diverso.

La quarta puntata della stagione numero 19 è stata già trasmessa in negli Stati Uniti. I telespettatori americani hanno già visto l’uscita di scena della star di NCIS. Nella notte tra il 11 e il 12 ottobre il personaggio di Gibbs si è rimesso in gioco, quindi ha iniziato una nuova vita nella lontana Alaska.

Che fine farà Gibbs? Nella puntata dell’addio, il protagonista di NCIS e l’agente speciale Timothy McGee sono in Alaska per risolvere un caso. Al termine del quale l’agente informa il suo partner della decisione di rimanere in quel territorio remoto e lontano, ma che gli ridà un senso di pace che non provava più dalla morte della sua prima moglie.

Ed è più che deciso a rimanere in quei posti senza tempo per cercare di lenire il dolore per la scomparsa della sua prima moglie Shannon e della figlia Kelly. Un dolore straziante che non è mai scomparso, togliendo pace e serenità. E con cui ha dovuto convivere per tutto questo tempo.

NCIS 19 addio Gibbs: curiosità sulla serie tv americana

La prima puntata di NCIS Criminal investigative Service (incentrato sui crimini che commettono i membri dei corpi militari americani) è stata trasmessa nel settembre del 2003, La squadra della Serie targata CBS è una delle più longeve amate e fortunate della tv internazionale.

Secondo alcune fonti se Harmon avesse chiuso con la serie tv nella diciottesima stagione si rischiava che CBS cancellasse completamente la produzione delle ulteriori puntate. Grazie al rinnovo da parte dell’attore si è permesso quindi di percorrere un’altra strada.

Tra le curiosità della serie ce ne è una che riguarda proprio il nome del personaggio principale. Infatti Albert Jethro non è solo il nome del personaggio iconico della serie era il nome del padre di Belisario, proprietario della CBS.

