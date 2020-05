Da domenica 3 maggio Rai 2 manda in onda la quarta stagione di NCIS New Orleans. L’appuntamento è nella fascia preserale della rete. L’episodio previsto è il primo del quarto sequel ed ha come titolo Bersaglio mobile.

NCIS New Orleans trama generale

NCIS: New Orleans è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2014, nata come secondo spin-off della serie NCIS – Unità anticrimine. Il primo spin off era stato NCIS Los Angeles.

La serie segue le vicende della squadra NCIS distaccata a New Orleans. In particolare NCIS la serie madre, segue la vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service, un dipartimento della Marina degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso criminale ed investigativo che coinvolga membri del corpo militare stesso.

Il team NCIS distaccato a New Orleans è guidato dall’agente speciale Dwayne Cassius Pride, è composta anche dall’agente speciale Christopher La Salle e dalla neo-arrivata agente Meredith Brody.

C’è anche l’assistenza del tecnico di laboratorio Sebastian Lund e del medico legale Loretta Wade.

A partire dalla seconda stagione ci sono le new entry Patton Plame, esperto di cyber crimini, già collaboratore del team nella prima stagione e Sonja Percy, ex agente dell’ATF e Sasha Broussard.

Durante la terza stagione, dopo la partenza di Brody, a causa della sconvolgente storia con l’agente e traditore John Russo, alla squadra si aggiunge l’agente Tammy Gregorio.

NCIS New Orleans quarta stagione Bersaglio mobile

La quarta stagione della serie televisiva NCIS: New Orleans, composta da 24 episodi, è stata trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti d’America sul canale CBS.

Bersaglio mobile è il primo episodio. Il titolo originale è Rogue Nation. La regia è affidata a James Hayman. Scrittura e sceneggiatura di Brad Kern,

Pride è ancora sospeso. La sua squadra è sotto il controllo dell’Agente Speciale Paula Boyd che ne è diventata il capo ad interim. La Boyd viene a sapere che l’FBI sta per indagare su un caso che coinvolge delle scorie nucleari. Allora tutto il team indaga segretamente. Boyd, in particolare deve far luce sul furto di un auto articolato che conteneva rifiuti radioattivi. Bisogna tracciare il percorso del mezzo e capire dove era diretto.

Il cast

Ecco il cast completo della serie con gli attori e i personaggi interpretati.

Scott Bakula Dwayne Pride

Lucas Black Christopher LaSalle

Vanessa Ferlito Tammy Gregorio

Rob Kerkovich Sebastian Lund

Daryl Mitchell Patton Plame

Shalita Grant Sonja Percy

CCH Pounder Loretta Wade

Becky Ann Baker Agente Speciale Paula Boyd

Tim Guinee DHS Agente Lamont

Matt Servitto Capitano Estes