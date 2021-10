Fino all’ultimo battito quarta puntata: anticipazioni trama e cast

Condividi su







Rai 1 propone oggi la quarta puntata della serie tv Fino all’ultimo battito. Costituita da sei puntate va in onda ogni giovedì in prima serata alle 21:20. Ogni appuntamento ha la durata di un’ora e 40 minuti.

Le atmosfere sono drammatiche, la produzione è italiana e l’anno di realizzazione è il 2020.

Fino all’ultimo battito quarta puntata – regia, protagonista, dove è girato

La regia è di Cinzia Th Torrini. Protagonisti della serie sono Marco Bocci e Bianca Guaccero nei ruoli rispettivamente di Diego Mancini e Rosa. Nel cast anche Fortunato Cerlino, Loretta Goggi e Violante Placido.

Le riprese si sono svolte in Puglia in diverse location tra Bari e zone limitrofe. Alcuni set hanno avuto come location anche la città di Cosenza in Calabria.

La produzione è della Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi per Rai Fiction.

Dove eravamo rimasti

Nella terza puntata andata in onda sette giorni fa, i telespettatori hanno visto come Cosimo Patruno era riuscito a far scagionare Diego Mancini da tutte le accuse del pubblico ministero. Tutto questo grazie ad un piano studiato nei minimi dettagli e per il quale il cardiochirurgo è ancora più in debito con il boss.

Quando Patruno si sente male, Rosa decide di chiamare Diego Mancini. Il medico dovrà fargli una trasfusione di sangue per salvargli la vita. Elena intanto viene a sapere che sua figlia Anna sta aiutando Mino Patruno ad organizzare una campagna sui social.

Fino all’ultimo battito quarta puntata – trama

La trama della quarta puntata è incentrata soprattutto su Diego Mancini e Rosa. I due si sono scambiati un bacio ed Elena che ha visto tutto, affronta il compagno.

Diego confessa di aver sbagliato e fa credere ad Elena che si sia trattato di un momento di debolezza. Lui in ogni caso sa che la situazione non è come l’ha descritta alla sua compagna. La conseguenza è che Elena non vuole più sposarlo.

La mattina successiva i due vengono costretti dalla famiglia ad acquistare l’abito che Anna dovrà indossare per il matrimonio. Solo all’ultimo momento Diego si rende conto che il negozio dove sta entrando con Elena, è quello di Rosa. È inevitabile in questo modo l’incontro tra le due donne. Elena infatti riconosce Rosa, ma solo come la nuora del boss e la madre del ragazzo che piace ad Anna e indignata abbandona il negozio.

Come se non bastasse il dottore viene convocato nel cuore della notte da Cosimo Patruno. Infatti il boss ha scoperto chi manomette le sue medicine.

Fino all’ultimo battito quarta puntata – il cast completo

Di seguito il cast della serie Fino all’ultimo battito e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Diego Mancini – Marco Bocci

Elena Ranieri – Violante Placido

Rosa Clemente – Bianca Guaccero

Margherita – Loretta Goggi

Cosimo Patruno – Fortunato Cerlino

Rocco Monaco – Michele Venitucci

Nicola Calogiuri – Francesco Foti

Cristina Basile – Francesca Valtorta

Anna Monaco – Gaja Masciale

Mino Patruno – Michele Spadavecchia

Paolo – Giovanni Carone

Vanessa Coppi – Emanuela Minno

Domenico Mazzancolla – Brando Rossi

Cannavota – Angelo Pignatelli

Vincenzo Patruno – Mimmo Mancini

Bashir Jajal – Mohamed Zouaoui

Berg Martin – Ralph Palka

Vito Rizzi – Vanni Bramati

Matteo Russo – Pierluigi Corallo

Mimma Rinaldi – Tiziana Schiavarelli

Anestesista – Antonella Bavaro

Don Claudio – Ignazio Oliva

Manlio De Costanzo – Gianluca Mastrorocco

Santoro (Ispettore Capo) – Giandomenico Cupaiolo

Pansini (Magistrato) – Alessia Giuliani

Renato Coppi – Ivano Picciallo

Vanessa Coppi – Emanuela Minno

Condividi su