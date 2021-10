Love is in the air anticipazioni puntate dal 18 al 23 ottobre 2021

Condividi su







Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 18-23 ottobre. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 18-23 ottobre

S1 Ep103 – Eda lavora tutta la giornata al progetto dell’Artlife, salva il file sul computer, ma Selin e Deniz non possono permettere che lei e Serkan passino del tempo insieme fuori dall’ufficio, così decidono di mandare a monte la presentazione, cancellando il file da tutti i computer dell’azienda. Serkan torna a Istanbul per aiutare Eda a preparare la presentazione del nuovo progetto. Eda interpreta questo come il segno che Serkan sta lentamente recuperando la memoria, e con la complicità di Deniz cerca di risvegliare la sua gelosia.

Trama episodio 19 ottobre

S1 Ep104 – Serkan organizza per il compleanno di Selin una perfetta festa a sorpresa. Eda, delusa, esce tra la neve, con la disperazione nel cuore. Ayfer e Aydan scoprono di avere un’altra concorrente che ambisce al cuore di Alexander. Ayfer decide di affrontarlo e Aydan, in preda alla rabbia, lo colpisce alla testa con una bottiglia. Lo chef cade a terra, apparentemente morto.

Love is in the air 20 ottobre

S1 Ep105 – Selin si appresta a spegnere le candeline della torta di compleanno, quando si scopre che Eda si è persa. Tutti allora vanno in cerca della ragazza, lasciando da sola la festeggiata, che, in un momento di rabbia, distrugge il tavolo della festa e bacia Deniz, giunto in suo soccorso per cercare di calmarla. Intanto, Eda, che è nel bosco alla ricerca della collana con l’anello di Serkan, cade e si fa male al ginocchio. Serkan la trova, la prende in braccio e la porta in una baita disabitata. Qui, i due parlano a lungo della loro storia, poi si addormentano abbracciati su un divano e così vengono sorpresi da Deniz e Selin, che va su tutte le furie. Il giorno seguente, in ufficio, Serkan convoca una riunione e, davanti a un’Eda incredula, cede il 5% delle sue azioni a Selin, che, dopo un primo momento di titubanza, accetta. Eda allora scopre che Ceren era al corrente di tutto questo, ma non le aveva detto niente; la loro amicizia si incrina sempre di più.

Trama episodio 21 ottobre

S1 Ep106 – Piril è incinta e gli ormoni della gravidanza le causano continui cambiamenti d’umore che mettono a dura prova la pazienza di Engin, che, però, riesce sempre a ricondurla alla ragione. Serkan ha un ennesimo scontro con Eda ma deve confessare a Engin di amarla ancora.

Love is in the air trama episodio 22 ottobre

S1 Ep107 – Aydan e Ayfer confessano a Seyfi di aver ucciso Alexander. Per assicurarsi di non aver lasciato tracce compromettenti sul luogo del delitto, tornano tutti e tre al ristorante. E così Ayfer, Aydan e Seyfi si recano al ristorante di Alex per cercare di trovare qualche indizio su dove possa trovarsi il cadavere dello chef, ma non scoprono niente di nuovo. In seguito alla visita della polizia alle due rispettive case, le due donne si interrogano su quale sia la mossa migliore da fare: Aydan è convinta che l’unica soluzione sia lasciare Istanbul, ma Ayfer non riesce a decidersi.

Trama episodio 23 ottobre

S1 Ep108 – Eda e Serkan si riavvicinano sempre di più, e i due vengono visti da Selin mentre si divertono a comporre un terrario insieme. Presa dalla gelosia, Selin, pur di attirare l’attenzione di Serkan, simula un incidente in macchina e fa in modo che il fidanzato si prenda cura di lei. Il giorno seguente, all’Art Life, il piano di Eda per far ingelosire Serkan sembra dare i suoi frutti e l’architetto chiede una mano a Melo e Ceren per organizzare una cena a sorpresa a Eda.

Condividi su