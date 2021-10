Fino all’ultimo battito sesta puntata: anticipazioni trama e cast

Condividi su







Canale 5 propone oggi la sesta puntata della serie tv Luce dei tuoi occhi. Si tratta di un thriller con atmosfere melò composto complessivamente da sei puntate ognuna della durata di un’ora e quaranta minuti.

Luce dei tuoi occhi sesta puntata – regia, protagonisti, dove è girato

A firmare la regia è Fabrizio Costa. I protagonisti principali sono Emma Conti ed Enrico Leoni interpretati rispettivamente da Anna Valle e Giuseppe Zeno. Nel cast anche Bernardo Casertano nel ruolo di Davide Fabbris.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Vicenza nel comune di Brendola nel Veneto.

Dove eravamo rimasti

Nella lettera, Luigi ha confessato di avere investito Valentina con l’auto di Enrico. Dopo il funerale, Luca chiede ad Emma ed Enrico di nasconderlo fino a quando riuscirà a dimostrare la propria innocenza. Intanto, messo alle strette, Fontana confessa ad Enrico ed Emma di aver “comprato” Martina: ma non ha ucciso Luigi e non sa se Martina sia Alice.

Intanto Davide e Luisa si sposano; poco dopo Luca si presenta in commissariato, ed emerge la verità sul ritorno della Conti a Vicenza. Oltre a Luisa anche suo marito Davide scopre tutto, sgomento e deluso: Alice è anche sua figlia!

Anche in famiglia, Emma assiste alla reazione accesa del fratello Roberto e poi a quella delle sue ragazze: ora sanno di essere state scelte solo per la storia della loro nascita. La Conti però adesso crede in loro: presenteranno la loro coreografia al Festival. Ora Emma vuole solo abbandonarsi all’amore di Enrico ma riceve una telefonata che la turba.

Luce dei tuoi occhi sesta puntata – trama



Azzurra fugge portando con sé la piccola Cecilia. E se il motivo di un gesto così improvviso avesse a che fare con il furto di Alice?

Enrico ed Emma scoprono che era stata Azzurra ad occuparsi delle pratiche ospedaliere di Emma mentre era tra la vita e la morte dopo il parto. La polizia la cerca, ma è Emma a trovare Azzurra, che le racconta sconvolta il motivo della fuga: Roberto era stato con Luigi la notte in cui l’uomo è stato ucciso.

Roberto confessa l’omicidio ed anche la verità sulla vendita di Alice in cambio dei soldi che gli servivano per saldare dei debiti. Non sa dove sia ora, nessuno la sa giù. Un momento difficile per la famiglia e per Emma, che però ormai può contare sull’amore di Enrico. Dopo il successo della sua coreografia e delle ragazze, Emma si sofferma nel teatro vuoto: sua figlia potrebbe essere ovunque, eppure le sembra di intravederla proprio in quella ragazza che balla da sola sul palco vuoto.

La ricerca di Alice però non è definitivamente conclusa. Un colpo di scena finale potrebbe gettare Emma nello sconforto.

Luce dei tuoi occhi – il cast completo

Di seguito il cast del film Luce dei tuoi occhi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Emma Conti – Anna Valle

Enrico Leoni – Giuseppe Zeno

Davide Fabbris – Bernardo Casertano

Azzurra – Francesca Beggio

Luca Costa – Riccardo De Rinaldis Santorelli

Valentina Costa – Elisa Visari

Anita Guerra – Sabrina Martina

Miranda Leoni – Gea Dall’Orto

Sofia Romano – Rebecca Antonaci

Martina Fontana – Linda Pani

Alessia Lovato – Stella Maya Epifani

Roberto Conti – Luca Bastianello

Paola Conti – Paola Pitagora

Cecilia – Giulia Patrignani

Luisa Guerra – Maria Rosaria Russo

Mario – Vincenzo Vivenzio

Aurelio Fontana – Paolo Romano

Barbara Fontana – Valentina Valsania

Alessandro Fontana – Matteo Pagani

Luigi – Yari Gugliucci

Antonella – Carla Ferraro

Chiara Furlan – Sofia Pelaschier

Anna Ballarin – Julia Wujkowski

Marta (Nonna di Miranda) – Paola Sambo

Alberto (Nonno di Miranda) – Giancarlo Previati

