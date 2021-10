Grey’s Anatomy 17 dal 1 novembre in chiaro su La7

Condividi su







Grey’s Anatomy 17 la data di inizio ora è ufficiale. Decisa finalmente la data dell’inizio della penultima stagione della celebre serie tv americana in prima visione in chiaro, precedentemente rimandata a più riprese. Tra i protagonisti Ellen Pompeo e Patrick Dempsey.

Grey’s Anatomy 17: data inizio e novità

I fan di Grey’s Anatomy hanno finalmente una data inizio certa. Inizialmente la messa in onda della stagione numero 17 era prevista ai primi di ottobre, ma a causa delle variazioni dei palinsesti per le elezioni amministrative 2021 e i ballottaggi ,si sono registrate ulteriori variazioni alla programmazione.

L’appuntamento era inizialmente fissato per il 25 ottobre. Poi saltato, probabilmente per lasciare ampio spazio a Otto e Mezzo, con l’intervista all’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e alla star Bruce Springsteen. Negli ultimi giorni La7 ha ufficializzato che Grey’s Anatomy 17 prenderà il via a partire dal 1 novembre.

La serie 17 continuerà a vivere di sorprendenti colpi di scena. Ci sarà il ritorno di Derek Shepard, ma non mancheranno intrecci amorosi e relazioni complicate. I medici del Grey Sloan Memorial Hospital dovranno affrontare un’altra dura battaglia. Per la prima volta in corsia arriva il Covid – 19.

Grey’s Anatomy 17 data inizio: orario messa in onda e streaming

La scelta di trattare il tema del Coronavirus non è stata fatta a caso, ma pensata e voluta fortemente. Si è desiderato fare un omaggio a tutti i medici che hanno lottato – e lottano ancora – contro il virus, mettendo la propria vita a rischio per fronteggiare la pandemia, che proprio negli Usa ha fatto registrare moltissime vittime.

Grey’s Anatomy 17 dal 1 novembre alle 21,25 su La7: questa è la data e questa è l’ora del primo appuntamento con il popolare medical drama americano. Le storie dei medici del Grey’s Sloan Memorial Hospital arrivano in prima visione in chiaro dopo l’anteprima esclusiva su Sky nella scorsa stagione.

Le puntate saranno disponibili in esclusiva anche in streaming sulla pagina dedicata alla serie tv sul portale La7 e on demand su www.la7.it La programmazione proseguirà poi dall’8 novembre con due episodi a sera. Grey’s Anatomy 17 su La7 proseguirà con la sua messa in onda ogni lunedì.

Il cast

Nel cast ritroviamo i personaggi di successo tanti attesi come Meredith Grey (Ellen Pompeo), Derek Shepard (Patrick Dempsey), Alex Karev (Justin Chambers) Miranda Bailey (Chandra Wilson) e tutti gli altri protagonisti che hanno animato il medical drama più longevo di tutti i tempi.

Greys’ Anatomy 18: dove e quando

La diciottesima stagione del medical drama si può vedere soltanto dalla piattaforma Disney+, con un episodio a settimana a partire dal 28 ottobre. Il 30 settembre scorso sul canale della tv americana ABC è stato trasmesso il più recente capitolo della serie creata da Shonda Rhimes.

L’ultima stagione sarà disponibile in esclusiva nel catalogo Star del servizio streaming di Disney. Non ci sarà più la prevista messa in onda sui canali Sky e su NOW, che sono costretti a dire addio ad una componente molto importante della loro offerta di contenuti.

