Grey’s Anatomy 16 arriva su La7 in prima visione televisiva in chiaro. L’appuntamento è dal 5 ottobre alle 21.15 sulla rete di Urbano Cairo. Il medical drama nella sedicesima stagione è composto da 21 episodi. Sono stati trasmessi in contemporanea negli Stati Uniti e in Canada dal 26 settembre 2019 al 9 aprile 2020. Oltre oceano è sempre andato in onda sul network ABC.

In Italia la stagione va in onda su Fox Life, canale a pagamento della piattaforma satellitare Sky, dal 28 ottobre 2019. Ma è stata più volte interrotta a causa dell’emergenza Covid.

Grey’s Anatomy serie creata da Shonda Rhumes

La serie per la sua longevità, è diventata un vero e proprio cult del panorama televisivo internazionale. E’ ideata e prodotta dalla regina della serialità statunitense Shonda Rhimes che deve la sua notorietà proprio alla sua prima creatura televisiva datata 2005. Shonda è stata inserita nella lista delle 100 persone più influenti del mondo dalla rivista TIME. Ha fondato e dirige tuttora la casa di produzione televisiva ShondaLand.

Anche nella sedicesima stagione i medici del Grey Sloan Memorial Hospital sono protagonisti con le loro storie personali e professionali. Si dibattono tra infinite difficoltà, tra dolori e casi clinici da risolvere.

La dottoressa Meredith Grey e i colleghi Miranda Bailey, Alex Karev e Owen Hunt sono alcuni tra gli interpreti della serie.Tanti ingredienti hanno reso Grey’s Anatomy tra le più seguite a livello internazionale.

Grey’s Anatomy 16 le novità e le new entry

A partire alla stagione 16, entrano nel cast principale gli attori Greg Germann, Jake Borelli e Chris Carmack. Sono interpreti rispettivamente di Tom Koracik, Levi Schmitt e Atticus “Link” Lincoln.

Il 10 gennaio 2020, Justin Chambers, interprete del Dr. Alex Karev dal primo episodio della serie, annuncia la sua uscita dal cast. Ha fatto la sua ultima apparizione nel sedicesimo episodio.

I primi tre episodi, la trama

Ecco i primi tre episodi su La7 e gli argomenti di cui trattano.

Il primo ha come titolo “Niente altro a cui aggrapparsi”. Meredith, Richard e Alex devono affrontare le conseguenze del licenziamento voluto dalla Bailey.

Il secondo è “Di nuovo in sella”. I medici operano un uomo che si è schiantato contro l’auto di Maggie mentre Owen è di ritorno dal congedo di paternità.

Il terzo ha per titolo “Riuniti”. Protagonista la difficile decisione di due sorelle sulla vita della terza arrivata in ospedale cerebralmente morta.

Dove è girata la serie

Molti si chiedono dove si trovi il Seattle Grace Mercy West Hospital. In realtà anche questo edificio non esiste. Per le riprese esterne viene usato il Fisher Plaza di Seattl. Mentre per gli interni viene usato il Sepulveda Ambulatory Care Center di North Hills, in California.

Grey’s Anatomy 16 dove vederla

Tutti i fedelissimi del medical drama, avranno la possibilità di vedere in esclusiva gli episodi non solo in tv e in streaming su www.la7.it/greys-anatomy. Ma, dal giorno dopo, possono ritrovarli anche grazie al servizio di catch up tv.