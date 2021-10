Storia di una famiglia perbene film Canale 5 – trama, cast, finale

Condividi su







Canale 5 propone la serie dal titolo Storia di una famiglia perbene. Si tratta di un prodotto dalle atmosfere drammatiche.

La prima stagione in onda è composta da otto episodi suddivisi in quattro puntate. Viene trasmesso infatti un doppio episodio a settimana. Ognuno ha la durata di 50 minuti circa.

Storia di una famiglia perbene film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Stefano Reali. Protagonisti principali sono Antonio e Teresa De Santis. Interpretati rispettivamente da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Nel cast anche Silvia Rossi nel ruolo di Maria De Santis, la protagonista da adolescente.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Bari e zone limitrofe. Tra l’altro una location è stata la città di Monopoli. La produzione e della 11 marzo film per RTI con il contributo della Regione Puglia e Apulia Film Commission.

La serie televisiva è tratta dal romanzo omonimo della scrittrice Rosa Ventrella.

Storia di una famiglia perbene – trama

La trama è ambientata negli anni ’80. Ha come protagonisti due ragazzini che trascorrono la loro adolescenza nei quartieri della Bari vecchia. I due sono buoni amici e sono diventati inseparabili. Vivono un periodo molto bello della loro adolescenza e sono felici e spensierati.

Lei si chiama Maria De Santis, lui è Michele Straziota a cui dà il volto l’attore Andrea Arru. I ragazzini vengono da due famiglie molto diverse tra di loro. Maria ha due fratelli: Giuseppe e Vincenzo più grandi di lei. È una bambina piccola e bruna con un atteggiamento molto diverso dagli altri coetanei. Infatti sembra quasi una piccola selvaggia si è guadagnata il soprannome di Malacarne per il suo carattere burbero e aggressivo.

Il quartiere in cui vive è fatto di ingiustizie continue. Per cui è veramente difficile sopravvivere in maniera onesta. Il padre di Maria è Antonio, di mestiere fa il pescatore ed è interpretato da Giuseppe Zeno. La madre casalinga è Teresa, ovvero Simona Cavallari.

Antonio è un vero e proprio padre padrone che ha sfogato tutta la sua insoddisfazione sulla moglie e sui figli.

Michele Straziota invece è il figlio di un contrabbandiere, che si è trasformato poi in un trafficante ed è temuto da tutti nella città di Bari.

I due ragazzi non vogliono seguire le orme dei propri genitori per cui scappano insieme. Le loro vite si separano e il gesto compiuto avrà conseguenze molto gravi.

Quando va in onda

La serie va in onda a partire dal 3 novembre sulla principale rete Mediaset in prime time, in prima visione assoluta per l’Italia. Si concluderà il prossimo 24 novembre.

Giuseppe Zeno, dopo aver interpretato già, con Anna Valle, Luce dei tuoi occhi è presente anche nella serie Blanca di prossima trasmissione su Rai 1. Sembra un momento d’oro per l’attore che spazia dalla tv pubblica a quella privata.

Storia di una famiglia perbene – il cast completo

Di seguito il cast della serie Storia di una famiglia perbene e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Silvia Rossi : Maria De Santis da adolescente

: Maria De Santis da adolescente Federica Torchetti : Maria De Santis

: Maria De Santis Andrea Arru : Michele Straziota

: Michele Straziota Carmine Buschini : Michele Straziota

: Michele Straziota Giuseppe Zeno : Antonio De Santis

: Antonio De Santis Simona Cavallari : Teresa Da Santis

: Teresa Da Santis Vanni Bramati: Don Nicola Straziota

