Blanca serie tv: ecco quando va in onda la serie di Rai 1 – anticipazioni

Condividi su







Rai 1 propone la nuova serie tv dal titolo Blanca. Si tratta di un prodotto in sei prime serate televisive con atmosfere da crime drama.

L’appuntamento è sulla principale rete di viale Mazzini in prime time.

Blanca serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. Protagonisti principali sono Blanca Ferrando e Michele Liguori interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Nel cast anche Pierpaolo Spollon nel ruolo di Nanni.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Genova e zone limitrofe. La produzione è di Luca e Matilde Bernabei per Luxvide in collaborazione con Rai Fiction.

Una curiosità: Blanca è il primo prodotto televisivo ad essere girato in olofonia, una particolare tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurlo in modo molto simile a come viene percepito dall’apparato uditivo umano. Significa che ascoltando la serie con semplici cuffiette, per lo spettatore sarà come essere al posto di Blanca, sentire come lei sente e ricostruire il mondo che la circonda. Una vera novità nel panorama delle produzioni mondiali.

La serie si è avvalsa del contributo del maestro Andrea Bocelli.

Blanca serie tv – trama

La serie è incentrata su Blanca Ferrando, una giovane donna non vedente che può finalmente realizzare il sogno coltivato fin da bambina: diventare una consulente della polizia.

La protagonista ha un carattere solare e vivace. Quando arriva al commissariato di Genova si scontra subito con la diffidenza di tutti. Il primo a non avere fiducia è il commissario Bacigalupo. Un uomo indolente e cinico. Ma c’è anche uno zio magistrato, Alberto, che vorrebbe proteggerla e spesso non ci riesce. Inoltre c’è l’ispettore Liguori, una personalità particolarmente affascinante.

Blanca non si fa intimorire, ha un carattere tenace e dimostra subito che può dare un contributo originale alle indagini. Tutto questo grazie alle abilità che ha sviluppato dopo aver perso la vista all’età di 12 anni nel corso di un incendio. Da sola ha imparato ad orientarsi nel buio, accompagnata dal suo fedele cane Limeo sviluppando le capacità degli altri sensi.

Il suo sguardo sul mondo appare subito prezioso, perché spesso la vista può distrarre un interlocutore. Ma il tono della voce non riesce mai a mentire. Sono doti che Blanca possiede e che a volte appaiono come dei superpoteri. Ma Blanca vi ricorre soltanto per riuscire ad essere una giovane donna normale, pure nella sua straordinaria unicità.

Quando va in onda

Blanca va in onda su Rai 1 in prima serata televisiva a partire da lunedì 22 novembre 2021. Come abbiamo detto sono sei puntate ognuna della durata di 100 minuti.

Nella sera della messa in onda va a scontrarsi con la concorrenza di Canale 5 rappresentata dal Grande Fratello Vip 6.

Blanca serie tv – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Blanca e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Maria Chiara Giannetta : Blanca Ferrando

: Blanca Ferrando Giuseppe Zeno : Michele Liguori

: Michele Liguori Pierpaolo Spollon : Nanni

: Nanni Enzo Paci : Bacigalupo

: Bacigalupo Gualtiero Burzi : Nello Carità

: Nello Carità Federica Cacciola : Stella

: Stella Ugo Dighero : Padre di Blanca

: Padre di Blanca Fiorenza Pieri : Marinella

: Marinella Margareth Madè : Margherita

: Margherita Antonio Zavatteri : Alberto Ferrando

: Alberto Ferrando Sara Ciocca: Lucia Ottonello

Condividi su