Rai Fiction 2021/2022, la serialità della nuova stagione televisiva

Martedì 22 giugno 2021 la Rai ha annunciato tramite conferenza stampa il palinsesto per la stagione 2021/2022 di Rai 1. Di seguito, vi proponiamo tutti i programmi annunciati, divisi per fascia oraria e giornaliera.

Rai 1 Palinsesto 2021/2022, Day Time mattutino

Tutti i programmi che seguono sono in onda dal lunedì al venerdì, esclusi i weekend.

A partire dalle 6.45, dal 13 settembre 2021, è in onda Uno Mattina. Resta immutata, come di consueto, la collaborazione con il TG1, per fornire agli spettatori notizie di cronaca recente. Ma anche informazione ad ampio spettro, arte, bellezze del territorio, consigli e suggestioni per tornare a visitare l’Italia post-pandemia. E’ ancora da definire la coppia di conduttori del programma.

Dalle 9.55, sempre dal 13 settembre, è previsto Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele. Un programma basato sui racconti di cronaca e sull’informazione, con annesse ricadute sociali e tematiche informative. E poi, il programma propone anche servizi esclusivi e interviste a personaggi di rilievo, anche istituzionali.

Inoltre, E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici torna dal 13 settembre alle 11.55. Lo show quotidiano usa la cucina e il cibo per instaurare conversazioni con gli ospiti fissi del programma, per trattare argomenti di attualità e proporre giochi agli spettatori da casa. Sempre con il proposito di raccontare le routine quotidiane dell’ora di pranzo degli italiani.

Rai 1 Palinsesto 2021/2022, Il pomeriggio

Tutti i programmi che seguono vanno in onda dal lunedì al venerdì, esclusi i weekend.

Serena Bortone conduce dalle 14.00 del 13 settembre 2021 Oggi è un altro giorno. Una nuova stagione durante la quale sono proposte interviste e servizi, storie di vita vissuta e momenti talk con opinionisti e ospiti di rilievo.

Confermato anche Alberto Matano alla conduzione di La vita in diretta, dalle 17.05 del 14 settembre 2021. Il taglio maggiormente informativo che ha caratterizzato l’edizione 2020/2021 resta immutato. L’obiettivo della trasmissione resta quindi fornire approfondimenti e aggiornamenti su fatti di cronaca rilevanti, raccontati dai protagonisti e commentati in studio con ospiti e opinionisti.

Rai 1 Palinsesto 2021/2022, il Day Time nel Weekend: Sabato Mattina

Dalle 6.00 di sabato 18 settembre, Rai 1 trasmette Il caffè di RaiUno, con Roberta Ammendola e Pino Strabioli. Come di consueto, il programma propone interviste a scrittori e studiosi, per veicolare la ripresa culturale del paese ogni sabato mattina.

Uno mattina diventa In Famiglia ogni sabato mattina, dalle 8.30, e ogni domenica mattina dalle 6.30. La versione da fine settimana del programma, con Tiberio Timperi e Monica Setta, inizia sabato 18 settembre.

Alle 10.30 di sabato 18 settembre, poi, comincia Buongiorno Benessere, trasmissione di Vira Carbone. Per il non anno consecutivo la formula resta invariata, per fornire agli spettatori aggiornamenti, informazioni, e consigli utili per mantenere uno stile di vita salutare.

Sempre da sabato 18 settembre, Alberto Angela conduce Passaggio a Nord Ovest, a partire dalle 11.20 di ogni sabato. Il programma di stampo documentaristico trasmette da venticinque anni servizi culturali, avventure, viaggi alla scoperta del mondo e della scienza moderna e antica. Come di consueto, anche per questa edizione sono stati raccolti filmati provenienti da tutto il mondo.

La mattinata di sabato 18 settembre si conclude con Linea Verde Life, condotto da Marcello Masi e Daniela Ferolla, in onda dalle 12.30. Il programma persegue un obiettivo preciso quest’anno: risvegliare l’attenzione sulla sostenibilità urbana, sul rispetto dell’ambiente, sul benessere e la salute; risultati ottenibili puntando sull’innovazione e su progetti sostenibili per l’ambiente.

Sabato Pomeriggio

Dal 25 settembre 2021, Marco Liorni conduce ogni sabato alle 14.00 Italia Sì – Discute. Il format verrà rinnovato per l’occasione, cambiando collocazione oraria rispetto all’ultima edizione, ma mantenendo inalterato il focus sull’Italia e le sue bellezze. Quindi, due squadre provenienti da località differenti devono perorare la loro causa motivando i loro sì e i loro no riguardo alle questioni poste dal conduttore Liorni.

Torna anche Linea Blu, condotto da Donatella Bianchi con Fabio Gallo, alle 16.55, in onda solo fino al 30 ottobre 2021. Il programma va già in onda dal 1 maggio 2021, e propone viaggi sottomarini, ma non solo, alla scoperta dei mari nazionali. Poi, dall’11 dicembre il programma è sostituito da Linea Bianca, con Massimiliano Ossini, in onda quindi dalle 16.55. Che, dal mare di Linea Blu, trasporta invece gli spettatori in alta montagna.

Il 25 settembre torna anche A sua immagine, con Lorena Bianchetti. Il programma in onda ogni sabato dalle 18.00, e ogni domenica dalle 10.30. Un appuntamento con la spiritualità, in compagnia di ospiti e testimoni di esperienze legate alla fede.

Il Day Time nel Weekend: Domenica

Ogni domenica dal 19 settembre, alle 9.40 è in onda Paesi che Vai, con Livio Leonardi. Un format originale dedicato alla valorizzazione dell’Italia e del patrimonio culturale celato in ogni luogo. Tra i temi trattati, figurano l’arte, l’architettura, la tradizione e il turismo.

Linea Verde è in onda con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini dalle 12.20, a partire dal 19 settembre 2021. La nuova edizione del programma prosegue un viaggio attraverso lo stivale che coinvolge ospiti, inviati, cultura, tradizione, cucina e arte. Ma, anche, storie raccontate dagli abitanti dei luoghi visitati nel corso di ogni puntata.

La domenica prosegue, dal 19 settembre alle 14.00, con Mara Venier e Domenica In, il talk-contenitore che propone interviste e confronti tra vip, figure istituzionali; e, a partire dalla stagione 2021/2022, persone comuni desiderose di raccontare e condividere la propria storia.

Segue alle 17.20 Da Noi… A ruota libera, che per il terzo anno consecutivo è condotto da Francesca Fialdini, e racconta storie motivazionali per spronare gli spettatori e mostrare loro realtà e vite diverse.

Preserale e access prime time

Dal 27 settembre, tutti i giorni continua il game show L’Eredità, con Flavio Insinna, a partire dalle 18.45.

Anche Soliti Ignoti di Amadeus è rinnovato per una nuova edizione, a partire dal 13 settembre tutti i giorni alle 20.40.

Prime time

Carlo Conti conduce una nuova edizione di Tale e quale show a partire da venerdì 17 settembre. La ricetta del programma è immutata: numerosi personaggi televisivi si cimentano in imitazioni più possibili fedeli di fenomeni social, cantanti, attori o loro colleghi.

Da Grande è il programma di Alessandro Cattelan, in onda con due puntate speciali sabato 18 e 25 settembre 2021. Nel corso della conferenza stampa, il direttore Coletta ha più volte ribadito l’unicità dello show; pensato per far emergere ulteriormente il talento di Cattelan sulla rete ammiraglia Rai.

Amadeus torna alle origini, e conduce Arena 60-70-90, un programma basato sulla musica sabato 2 e 9 ottobre 2021. Dall’Arena di Verona, il conduttore (ex-dj) propone dunque un viaggio attraverso le canzoni e le sonorità degli anni 60-70 e 90.

Meraviglie è poi il titolo del programma divulgativo a stampo documentaristico di Alberto Angela, trasmesso da sabato primo gennaio 2022.

Torna anche Ballando con le Stelle, con Milly Carlucci, da sabato 16 ottobre alle ore 20.35.

The Voice Senior, poi, il talent per la terza età condotto da Antonella Clerici è proposto da venerdì 19 novembre. La giuria è ancora da definire, ma è probabile che sia composta dai membri della prima edizione, con alcune integrazioni.

Seconda Serata

SetteStorie, condotto da Monica Maggioni, è in onda dal 20 settembre.

Prosegue Porta a Porta, di Bruno Vespa, ogni martedì, mercoledì e giovedì dal 14 settembre 2021.

Eventi 2021

Lunedì 13 settembre è proposto l’evento per celebrare l’inizio del nuovo anno scolastico Tutti a scuola, dalle 16.35.

Flavio Insinna, mercoledì 17 novembre, conduce la Serata Prodigi UNICEF, che premia uno di dodici cantanti e performer nel corso di una serata di beneficenza.

Giovedì 2 dicembre e venerdì 3 dicembre, dalle 17.05 alle 18.45, e sabato 4 dicembre, dalle 16.45 alle 19.55, va quindi in onda la sessantaquattresima edizione dello Zecchino D’oro.

L’inizio di Sanremo Giovani è invece previsto per giovedì 16 dicembre.

