Imma Tataranni 2 episodio Via del riscatto – trama, cast, finale

Condividi su







Rai 1 propone oggi l’episodio Via del riscatto che fa parte della seconda stagione della serie Imma Tataranni – sostituto procuratore. Il prodotto si compone in tutto di quattro puntate che la prima rete di viale Mazzini manda in onda il martedì in prime time alle 21:20.

Imma Tataranni Via del riscatto – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco Amato. Protagonisti principali sono Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri interpretati rispettivamente da Vanessa Scalera e Alessio Lapice. Nel cast anche Massimiliano Gallo nel ruolo di Pietro De Ruggeri.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Matera in Basilicata. La produzione è di Rai Fiction in collaborazione con Ibc Movie e Rai Com. La serie è liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia i cui titoli sono Via del riscatto, Rione Serra venerdì, Maltempo, Come piante tra i sassi editi da Einaudi.

Imma Tataranni Via del riscatto – trama

È la sera di Halloween e Pietro ha portato Imma a vedere il lamione dove sta allestendo il jazz club tanto sognato. Stanno andando a cena fuori quando due colpi di pistola rimbombano nell’aria.

Poco dopo, una donna spuntata da un vicolo vicino Palazzo Sinagra si allontana nella notte. Il giorno dopo, oltre a doversi trasferire a casa della suocera per un problema idraulico, Imma scopre che proprio all’interno di Palazzo Sinagra è stato rinvenuto il cadavere di Luciano Ribba, un agente immobiliare.

Tra fantasmi, ex amanti, ex amici, sedute spiritiche, pettegolezzi di paese e anziani misantropi, Imma indaga supportata da un Calogiuri un po’ distratto da Jessica che lo presenta ai genitori e vorrebbe portarlo con lei in Sicilia per il matrimonio del fratello. Tra alti e bassi riescono a scoprire chi ha sparato alla vittima.

Mentre Pietro è sempre più preso dai lavori del locale, Imma viene a sapere nel modo peggiore che Valentina ha iniziato a frequentare Gabriele Vitali, figlio del procuratore capo.

Spoiler finale

Il ragazzo, un incrocio fra Greta Thunberg e Che Guevara, organizza una manifestazione di protesta e convince Valentina a partecipare. Arrivano i carabinieri che portano in caserma i due rampolli delle famiglie Vitali e De Ruggeri. E qui, a sorpresa, si ritrovano Imma e Vitali. Oltretutto dall’altra parte della scrivania.

Imma Tataranni 2 – il cast completo

Di seguito il cast completo della serie Imma Tataranni 2 e i rispettivi personaggi interpretati

Imma Tataranni – Vanessa Scalera

Ippazio Calogiuri – Alessio Lapice

Pietro De Ruggeri – Massimiliano Gallo

Diana De Santis – Barbara Ronchi

Alessandro Vitali – Carlo Buccirosso

Jessica Matarazzo – Ester Pantano

Dottor Taccardi – Carlo De Ruggieri

Laura Bartolini – Martina Catuzzi

Antonio Lamacchia – Nando Irene

Valentina De Ruggeri – Alice Azzariti

Sig.Ra De Ruggeri (Mamma Di Pietro) – Dora Romano

Sig.Ra Tataranni (Mamma Di Imma) – Lucia Zotti

Gabriele Vitali – Marcos Vinicius Piacentini

Giovanni Paolillo – Marco Todisco

Maria Moliterni – Monica Dugo

Manolo Pentasuglia – Paolo Sassanelli

Giulio Bruno – Pier Giorgio Bellocchio

Luigi Lombardi – Francesco Foti

Saverio Romaniello – Cesare Bocci

Condividi su