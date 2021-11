Ascolti Tv lunedì 1 novembre 2021, GF Vip 18.9%, Crazy for Football 15.9%

Condividi su







Ascolti Tv lunedì 1 novembre 2021. La prima puntata della fiction con Sergio Castellitto Crazy for Football – Matti per il calcio registra oltre 3 milioni di telespettatori. In calo il reality GF Vip 6 con Alfonso Signorini. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 1 novembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Crazy for Football – Matti per il calcio ha registrato 3.143.000 telespettatori con 15.9%.

Su Rai 2 Il fidanzato di mia sorella è seguito da 941.000 spettatori con 4.4%.

Su Rai 3 Report è seguito da 2.211.000 spettatori con 10.4%.

Su Canale 5 GF Vip 6 è visto da 2.811.000 persone con 18.9% .

Su Rete 4 Quarta Repubblica 703.000 telespettatori con 4.3%.

Su Italia 1 3 Days to Kill ha registrato 1.351.000 telespettatori con 6.6%.

Su La 7 Grey’s Anatomy 17 354.000 telespettatori con 1.8%.

Su Tv8 Spider-Man 2 310.000 spettatori con 1.6%.

Su NOVE Little Big Italy 302.000 con 1.7%.

Ascolti Tv lunedì 1 novembre 2021, la fascia preserale Blob al 6.1% Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 7 3.612.000 con 19%. L’Eredità 4.759.000 con 22.6%. Su Rai 2 Blue Bloods 433.000 con 2.2%. N.C.I.S. New Orleans 682.000 con 3.1%. Su Rai 3 Tg Regione 3.211.000 con 14.9%. Blob 1.355.000 con 6.1%. Su Canale 5 Caduta Libera! Inizia la Sfida 2.321.000-12.5%.Caduta Libera! 3.571.000-17.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 694.000 persone con 3.1%. Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 686.000 spettatori con 3.1%. Su La 7 Ghost Whisperer 255.000 con 1.4%- 290.000 con 1.4%. Su Tv8 Piatto Ricco 238.000 spettatori con 1.1%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 270.000 con 1.3%. Ascolti Tv lunedì 1 novembre 2021, l’access prime time Un Posto al Sole al 7.3% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.079.000 telespettatori con 21.1%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 849.000 spettatori con 3.5%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.374.000 con 5.9%. Un Posto al Sole 1.766.000 con 7.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.487.000 persone con 14.5%. Su Rete 4 Stasera Italia 956.000 con 4%- 906.000 con 3.8%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.358.000 telespettatori con 5.7%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.475.000 spettatori con 6.1%. Su Tv8 Guess My Age- Indovina l’Età 420.000 con 1.8%. Su NOVE Deal With It- Stai al Gioco 439.000 con 1.8%.

Ascolti Tv lunedì 1 novembre 2021, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 14%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.347.000-16.4%. E’ Sempre Mezzogiorno 2.094.000 con 14%.

Su Rai 2 Radio2 Social Club 315.000-3.9%. I Fatti Vostri 663.000-6.3%; 1.143.000-8.4%.

Su Rai 3 Agorà 458.000 con 5.8%. Agorà Extra 441.000 con 5.4%. Elisir 506.000 con 5.2%.

Su Canale 5 Mattino Cinque Life 1.267.000-15.9%; 1.023.000-12.4%. Forum 1.582.000- 13.7%.

Su Rete 4 Occhio a quei due 213.000 con 2.4%. Il Segreto 252.000 con 1.8%.

Su Italia 1 GF Vip daytime 841.000 con 5.4%. Sport Mediaset 1.070.000 con 6.2%.

Su La 7 L’Aria che Tira 274.000 con 2.8%- 349.000 con 2.5%.

Su Tv8 4 Ristoranti 231.000 con 1.9%. 4 Hotel 350.000 con 2.1%.

Ascolti Tv lunedì 1 novembre 2021, day time pomeridiano

L’esordio di Una Parola di Troppo al 3.6%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.853.000-12.1%. La Vita in Diretta 2.184.000-14.3%; 2.645.000- 16%.

Su Rai 2 Ore 14 739.000-4.7%, Detto Fatto 749.000- 5.2%.Una Parola di Troppo 572.000- 3.6%.

Su Rai 3 Aspettando… Geo 1.163.000 con 8%. Geo 1.789.000 con 10.9%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque Festivo 1.594.000 con 10.2%- 1.978.000 con 11.9%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 788.000-5.1%.Dalla Parte degli Animali 347.000-2.4%.

Su Italia 1 Young Sheldon 582.000-4.1%. Big Bang Theory 539.000-3.8%. Mom 465.000-3.2%.

Su La 7 Tagadà 378.000-2.6%. Tagadoc 213.000-1.4%).

Su Tv8 L’amore dietro la maschera 341.000-2.2%.The Good Witch’s Charm 291.000-2%.

Ascolti Tv lunedì 1 novembre 2021, seconda serata

La Versione di Fiorella al 5.5%

Su Rai 1 Sette Storie ha registrato 729.000 telespettatori con 8.2%.

Su Rai 2 Quando l’amore si spezza è seguito da 412.000 spettatori con 3.9%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella 780.000 spettatori con 5.5%.

Su Canale 5 Tg5 Notte è seguito da 492.000 spettatori con 14.8%.

Su Rete 4 Gone è visto da 144.000 persone con 3.1%.

Su Italia 1 Tiki Taka- La Repubblica del Pallone 340.000 spettatori con 5.8%.

Su La 7 Lie to Me 179.000 spettatori con 2.1%.

