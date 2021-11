Le due facce della legge serie tv Giallo – trama, cast, finale

Condividi su







Giallo propone oggi la serie tv Le due facce della legge. Si tratta di un prodotto di genere giallo con atmosfere poliziesche.

La produzione è della Francia, l’anno di realizzazione è il 2021. La prima stagione della serie si compone di 12 episodi ognuno della durata di un’ora. Giallo trasmette due episodi a serata.

Le due facce della legge serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di July Hygreck e Julien Zidi. Protagonisti principali sono Vanessa Tancelin e Justine Rameau interpretati rispettivamente da Constance Gay e Claire Borotra. Nel cast anche Pascal Demolon nel ruolo di Alain Rameau.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Strasburgo nella regione dell’Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena.

La produzione è della Troisième Oeil Productions in collaborazione con France Télévisions.

Il titolo originale è Face à face.

Le due facce della legge – trama della serie tv in onda su Giallo

La trama ha come protagoniste Vanessa Tancelin e Justine Rameau. Vanessa è un giudice istruttore e Justine è un capitano di polizia. Le due hanno visioni della giustizia diametralmente opposte.

Vanessa è una professionista istintiva, sprezzante del pericolo e disposta a tutto, anche infrangere le regole. Tutto per incastrare gli assassini e assicurarli alle autorità competenti.

La giudice processuale Justine Rameau è invece metodica e riflessiva. Il suo compito è di consegnare i colpevoli alla giustizia.

Le due hanno caratteri completamente diversi e questa considerazione porterà molto spesso a scontrarsi nel corso delle indagini. Apparentemente non sembrano avere nulla in comune. In realtà però c’è un legame molto profondo che le unisce. Sono infatti figlie dello stesso padre. E sarà proprio la sua morte improvvisa a portare alla luce questo segreto. Si tratta di un legame che influirà immancabilmente su di loro sconvolgendo le esistenze di ciascuna.

Sorelle per caso

Vanessa Tancelin e Justine Rameau si trovano dinanzi ad una relazione forzata che dovranno imparare a gestire, non solo nella vita privata ma anche in quella professionale. Infatti le due dovranno collaborare per risolvere i casi loro affidati.

Tra omicidi, rapimenti e scomparse improvvise, le due donne si troveranno sempre più vicine. I telespettatori vedranno se sarà possibile per ognuno di loro superare le differenze che le dividono e abituarsi ad essere sorelle.

Le due facce della legge – il cast completo

Di seguito il cast del film Le due facce della legge e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Claire Borotra : Justine Rameau

Constance Gay : Vanessa Tancelin

Pascal Demolon : Alain Rameau

Marc Ruchmann : Grégory Marchois

: Grégory Marchois Philypa Phoenix

Alain Doutey

Agnès Soral

Éric Savin

