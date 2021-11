D’Iva, Iva Zanicchi show evento al via dal 4 novembre: anticipazioni e ospiti

Condividi su







Iva Zanicchi torna in tv con “D’Iva“, un one woman show in due serate-evento, il 4 e l’11 novembre, in prime time con grandi ospiti e momenti di ilarità, ma anche tanto spazio dedicato alla musica e all’intrattenimento. Ad ospitare l’evento sarà Canale 5 .

Iva Zanicchi: da Ligonchio al Madison Square Garden

Sono tanti gli artisti pronti ad omaggiare Iva Zanicchi, personaggio eclettico la cui cifra distintiva è sempre stata la sua autoironia coniugata alla schiettezza. La cantante, dal timbro vocale unico, è riuscita a variare il suo repertorio musicale nel corso degli anni, passando così da un genere all’altro.

La sua storia è unica e straordinaria: l’infanzia passata a Ligonchio, poi le prime esibizioni nelle balere romagnole, la consacrazione sui più importanti palcoscenici. Castrocaro, il Festival di Sanremo (dove ha ottenuto il primato di cantante donna con più vittorie, ben quattro) ed ancora Madison Square Garden di New York e Olympia di Parigi sono solo alcuni dei teatri in cui si è esibita.

In “D’Iva” la Zanicchi intratterrà il pubblico non solo con le canzoni e la musica, ma anche con il suo mondo interiore, alternando alle note la narrazione della sua parte più intima e privata. Per far conoscere così l’altra faccia dell’artista, che ha vissuto anche grandi drammi.

D’Iva show Iva Zanicchi: puntate e ospiti

L’appuntamento è fissato per i due primi giovedì, il 4 e l’11, di novembre 2021 su Canale 5. Come è avvenuto per Testarda io, l’altro one man show dell’artista, Iva Zanicchi ripercorrerà la sua lunga e fortunata carriera artistica. In questo viaggio però non sarà sola ma in compagnia di amici e colleghi che vorranno duettare con lei.

Tra i protagonisti dei due appuntamenti con D’Iva ci sarà Gigi D’Alessio, che per altro sarà fra i protagonisti da fine novembre su Rai1 dello spettacolo musicale in salsa talent The Voice senior, insieme a Loredana Bertè, Clementino ed Orietta Berti.

Altro nome, ancora non confermato ufficialmente da Mediaset, è quello di Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo. La giornalista intervisterà la cantante, per far emergere il suo lato più intimo e privato. Ma non è finita qui, perché tanti altri personaggi parteciperanno all’evento omaggio a Iva Zanicchi.

D’Iva show Iva Zanicchi: tra gli ospiti anche Power, Pavone, Leali e Biondi

Le indiscrezioni riportano anche i nomi di Romina Power, che canterà senza Al Bano (impegnato come concorrente a Ballando con le Stelle 2021), e Rita Pavone, Fausto Leali e Mario Biondi.

A omaggiare Iva Zanicchi saranno anche Anna Tatangelo, Lola Ponce ed ancora Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei e Gerri Scotti. A D’Iva non mancheranno momenti di comicità affidati al comico Andrea Pucci.

L’artista è reduce dall’esperienza televisiva di Star in the star in cui era fra i giudici del programma condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco anche Claudio Amendola e Marcella Bella.

