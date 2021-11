Harrow, la serie tv dal 9 novembre in chiaro sul canale Mediaset Top Crime

Condividi su







‘Harrow’ serie tv dal 9 novembre è su Top Crime in prima visione in chiaro. Finalmente le vicende di Daniel Harrow, interpretato dall’attore Ioan Gruffudd, saranno visibili gratuitamente sul canale tv di Mediaset. Una novità che ha fatto esultare i fan.

Harrow serie tv: cast e episodi

L’attore protagonista della serie è Ioan Gruffudd, un volto noto e popolare per aver interpretato il personaggio di Andrew in Liar e nel 2005 diventa Reed Mr. Fantastic Richards nella saga dei Fantastici 4.

Tra i suoi film anche Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto di Ridley Scott, ed ancora Lancillotto in King Arthur e tanti altri. Il personaggio interpretato in Harrow è il dottor Daniel, un anatomopatologo forense fuori dal comune ed allergico alle regole e agli schemi.

Atri attori del cast sono: Mirrah Foukes, che interpreta il sergente Soroya Dass, Remy Hii che interpreta il ruolo di Simon Van Reyk, poi c’è Anna Lise Phillips nel ruolo di Stephanie Thompson. La prima stagione di Harrow serie tv è composta da 10 episodi ed è stata trasmessa per la prima volta su canale australiano ABC dal 9 marzo al 11 maggio del 2018.

Sempre la stessa stagione è andata in onda in Italia dal 5 ottobre al 16 novembre 2018 sulla piattaforma streaming di Sky Fox Crime mentre dal 9 novembre 2021 approda in prima tv free sul canale Mediaset Top Crime.

Harrow serie tv: quando va in onda la prima puntata della stagione 1 e trama

Il 9 novembre primo episodio della stagione 1 di Harrow è alle 21.13 sul canale Top Crime. A seguire alle 21.58 sarà trasmesso il secondo episodio della prima stagione. Per chi non potesse assistere alla prima tv niente paura. I primi due episodi della prima stagione della serie Harrow, si possono rivedere in replica l’ 11 novembre alle 00.23 e alle 01.13.

Il titolo del primo episodio della stagione 1 di Harrow è Actus Reus. Il brillante patologo forense Daniel Harrow indaga sull’apparente suicidio di una giovane donna. Il padre di quest’ultima sospetta che sia stata uccisa. Il protagonista è un uomo brillante non certo ortodosso.

E chissà forse c’è anche un animo assassino in lui. Daniel Harrow è caratterizzato da un profondo totale disprezzo nei confronti dell’autorità. Ciò che ha sempre contraddistinto il personaggio è la sempre immutata empatia per i defunti, che lo aiutano nella risoluzione dei casi più curiosi.

In particolare Daniel dà voce alle vittime e per farlo va contro ogni regola per raggiungere il suo obiettivo cioè la conoscenza della verità, sempre e comunque, ad ogni costo. Nel corso della narrazione di Harrow però un terribile segreto metterà in pericolo la famiglia e anche la sua carriera.

A questo punto per lui si prospetta uno dei momenti più difficili. Ora Daniel dovrà tirare fuori tutto il suo ingegno e bravura per mantenere sepolto questo truce segreto.

Le location

Dove è ambientato la serie tv Harrow? La location della serie tv come abbiamo detto è in Australia. Molte delle scene sono state girate al Brisbane Dental college un sito storico in Turbot Street a Brisbane, ed è lì che sono state ambientate le scene del laboratorio forense.

