Imma Tataranni 2 episodio Un mondo migliore di questo – trama, cast, finale

Rai 1 propone oggi l’episodio Un mondo migliore di questo che fa parte della seconda stagione della serie Imma Tataranni – sostituto procuratore. Il prodotto si compone in tutto di quattro puntate che la prima rete di viale Mazzini manda in onda il martedì in prime time alle 21:20.

Imma Tataranni Un mondo migliore di questo – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco Amato. Protagonisti principali sono Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri interpretati rispettivamente da Vanessa Scalera e Alessio Lapice. Nel cast anche Massimiliano Gallo nel ruolo di Pietro De Ruggeri.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Matera in Basilicata. La produzione è di Rai Fiction in collaborazione con Ibc Movie e Rai Com. La serie è liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia i cui titoli sono Via del riscatto, Rione Serra venerdì, Maltempo, Come piante tra i sassi editi da Einaudi.

Imma Tataranni Un mondo migliore di questo – trama

Imma confessa a Pietro che il presidente della Regione, Lombardi, coinvolto nel processo a Romaniello, le aveva fatto capire che la malavita stava preparando degli atti di rappresaglia contro di lei ma ai suoi occhi non era risultato credibile. Pietro la prende male: sembra essere destinato tutta la vita a essere il signor Tataranni! E anche Vitali si mostra contrariato: Imma doveva avvisarlo! Ora è costretto ad assegnarle una scorta. Complicando così anche la vita della figlia, in crisi per il ritorno a Matera di Samuel e per la distanza di Gabriele.

Nel frattempo, Imma deve indagare su un furto in casa di un’amica di sua suocera, la signora Lopriore: qualcuno ha svuotato la cassaforte e per giunta il portiere dell’edificio, sfortunatamente presente durante il furto, è morto di infarto. Pochi giorni dopo però, stranamente, la refurtiva ricompare; e un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi sono evidentemente collegati. Casi la cui soluzione non è semplice.

Spoiler finale

Un atto di coraggio contro la criminalità organizzata costringe Samuel a lasciare Matera per entrare in un programma di protezione. Valentina incolpa la madre di questa fuga, anche se in realtà stavolta lei non c’entra. Vero è che l’azione di Samuel si rivela decisiva per il processo. E mentre Pietro è in crisi per la perdita del suo locale, Imma raccoglie le prove per poter condannare definitivamente Romaniello.

Non sa però che qualcuno sta manipolando un altro tipo di prove per vendicarsi e compromettere il rapporto tra Imma e suo marito. E Calogiuri, suo malgrado, ne è lo “strumento”.

Imma Tataranni 2 – il cast completo

Di seguito il cast completo della serie Imma Tataranni 2 e i rispettivi personaggi interpretati

Imma Tataranni – Vanessa Scalera

Ippazio Calogiuri – Alessio Lapice

Pietro De Ruggeri – Massimiliano Gallo

Diana De Santis – Barbara Ronchi

Alessandro Vitali – Carlo Buccirosso

Jessica Matarazzo – Ester Pantano

Dottor Taccardi – Carlo De Ruggieri

Laura Bartolini – Martina Catuzzi

Antonio Lamacchia – Nando Irene

Valentina De Ruggeri – Alice Azzariti

Sig.Ra De Ruggeri (Mamma Di Pietro) – Dora Romano

Sig.Ra Tataranni (Mamma Di Imma) – Lucia Zotti

Gabriele Vitali – Marcos Vinicius Piacentini

Giovanni Paolillo – Marco Todisco

Maria Moliterni – Monica Dugo

Manolo Pentasuglia – Paolo Sassanelli

Giulio Bruno – Pier Giorgio Bellocchio

Luigi Lombardi – Francesco Foti

Saverio Romaniello – Cesare Bocci

