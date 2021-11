Storia di una famiglia perbene: anticipazioni della terza puntata in onda su Canale 5

Condividi su

Canale 5 propone questa sera la terza puntata di Storia di una famiglia perbene. Si tratta di un prodotto dalle atmosfere drammatiche e la prima stagione è suddivisa in quattro puntate, ognuna della durata di circa un’ora e 40 minuti.

Storia di una famiglia perbene terza puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Stefano Reali. Protagonisti principali sono Antonio e Teresa De Santis interpretati rispettivamente da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Nel cast anche Federica Torchetti nel ruolo di Maria De Santis.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Bari e zone limitrofe. Una delle location è stata la Bari Vecchia.

La produzione è della 11 marzo film per RTI con il contributo della Regione Puglia e Apulia Film Commission.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente i telespettatori hanno visto come il rogo del peschereccio aveva gettato la famiglia De Santis letteralmente sul lastrico. Il padre di Maria non poteva più permettersi di pagare la scuola alla figlia che ha dovuto così interrompere gli studi.

Intanto Maria aveva convinto Michele a partecipare ad un provino canoro perché il ragazzo è stato sempre appassionato di musica.

Infine gli Straziota si erano messi in affari con gli albanesi. Michele e Maria pur di non sottostare al destino che li aspetta, preparano la fuga verso Milano. Qui Michele spera di far carriera nella musica. Ma il piano viene scoperto da Don Nicola.

Storia di una famiglia perbene terza puntata – trama

La trama all’inizio della terza puntata fa un salto temporale di sette anni. Siamo adesso nel 1992. Maria è all’ultimo anno di liceo. E si divide tra lo studio, il volontariato e la difficile vita nel rione.

La ragazza ha un nuovo amore. Si chiama Alessandro ed è uno studente della Bari bene con un animo ed un carattere rivoluzionari. Michele, che era andato via per sfuggire al suo destino criminale, è costretto purtroppo a tornare a Bari. Don Nicola infatti è malato. Ha in ballo un grosso afffare con gli albanesi che non devono vederlo né fragile, né vulnerabile.

L’uomo è convinto che solo suo figlio minore sia in grado di portare a termine l’accordo. Tutto il rione parla di questo ritorno. E Antonio è preoccupato che i due si rivedano. E anche se Maria promette al padre che ciò non succederà, i due ragazzi si ritrovano alla festa di matrimonio di Giuseppe. In questa circostanza Antonio, infuriato, interviene.

Storia di una famiglia perbene – il cast completo

Di seguito il cast del film Storia di una famiglia perbene e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Antonio De Santis: Giuseppe Zeno

Teresa De Santis: Simona Cavallari

Maria De Santis: Silvia Rossi e Federica Torchetti

Michele Straziota: Andrea Arru e Carmine Buschini

e Carlo Straziota: Alessio Gallo

Salvo Straziota: Vito Mancini

Giuseppe De Santis: Eugenio Ricciardi

Vincenzo De Santis: Lorenzo Mazzotta

Don Nicola Straziota: Vanni Bramati

Antonietta De Santis: Elena Cantarone

Colonnello: Ettore Zarra

Silvia Zarra: Alessandro Zarra

Brigadiere Colella: Marco Falaguasta

Monica Dugo: Elia Marangon

Angelo Libri: Kristy Boci

Mezza Femmina: Rinat Khismatouline

Kevin Magrì: Tinuccia

Agata Del Santo: Crescenza Guarnieri

Maria: Andrea Cesari

La Masciara (Rosa): Carmela Vincenti

Josef Boci: Federico Calistri

Caggiano: Paolo De Vita

Angelica Straziota: Sonia Aquino