Giulia Salemi su Sky con Artisti del Panettone: data e info

Giulia Salemi ad Artisti del Panettone. L’influencer, dopo il GF Vip Party, sarà presto in tv alla conduzione in solitaria di uno show, mentre a gennaio è atteso il debutto in radio. Prima volta alla conduzione della gara tra i maestri pasticceri del ‘re dei lievitati’.

Giulia Salemi Artisti del Panettone: dove vederlo, data messa in onda

La modella è stata scelta come presentatrice dello show Artisti del panettone la cui nuova stagione prenderà il via su Sky Uno per poi passare su Tv8. All’ex gieffina il compito di raccontare l’artigianato dolciario Made in Italy di Artisti del panettone.

La messa in onda del format tv va dal 26 novembre all’8 dicembre su Sky Uno. Ci saranno dieci monografie dedicate agli artisti del panettone, cui se ne affianca una sul Maestro dei Maestri, Iginio Massari. Si tratta di un format dove la Salemi dovrà fare da moderatrice nelle sfide tra i maestri dolciari italiani che si confronteranno a colpi di ‘panettoni’.

Il weekend dell’8-9 dicembre ci sarà l’evento consumer, durante il quale i maestri pasticceri coinvolgeranno i visitatori con masterclass, degustazioni, live cooking e talk. Domenica 9 dicembre ci sarà la finale e la premiazione del vincitore del concorso Artisti del Panettone.

In gara i 10 maestri pasticceri insieme al vincitore del concorso promosso da GazzaGolosa e dal pasticcere emergente under 35. La notizia della conduzione del nuovo programma è stata anticipata in primis dal settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Sulla pagine della rivista di gossip si è letto anche che nel futuro di Giulia Salemi ci sarebbe un posto in radio. A confermare la presenza dell’influencer a Artisti del panettone è stato un post apparso il 22 ottobre scorso sul profilo Instagram di una nota pasticceria di Abbiategrasso.

Lo scatto raffigurava la modella sul set del noto programma tv. Spoiler quindi confermato anche dal settimanale di gossip Chi.

Giulia Salemi e Artisti del Panettone: puntante, protagonisti e curiosità

Durante le puntate di Artisti del Panettone nascerà il ‘re dei lievitati’: un prodotto di qualità, fatto di passione e creatività, tra storia e innovazione. La narrazione di come si prepara il miglior panettone d’Italia rappresenta un viaggio goloso.

I protagonisti sono i maestri pasticceri che realizzeranno nuovi capolavori del gusto. Giulia Salemi a Artisti del Panettone celebra il dolce italiano simbolo delle feste, valorizzando l’artigianalità del lavoro tramandato dai maestri lievitisti.

La gara offrirà ai pasticceri l’occasione di un confronto costruttivo, dove si potranno dare reciproci consigli e idee

Artisti del Panettone: cast

Il programma è un crossmediale, dove gli elementi tipici del format tv e dell’evento consumer, si uniscono quelli della gara e del temporary shop. Un’iniziativa unica nel suo genere che riunisce i migliori maestri pasticceri italiani, da Vincenzo Santoro a Maurizio Bonanomi.

A loro si aggiungono: Andrea Tortora, Luigi Biasetto, Fabrizio Galla, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti, Alfonso Pepe, Sal De Riso, Vincenzo Tiri.