Mare fuori 2 episodi La famiglia che verrà e Nella gioia e nel dolore su Rai 2 – trama, cast, finale

Rai 2 propone oggi Mare fuori 2 con gli episodi dai titoli rispettivamente La famiglia che verrà e Nella gioia e nel dolore.

La seconda stagione della serie segue la prima andata in onda lo scorso anno sempre sulla seconda rete di viale Mazzini. Protagonisti sono alcuni giovanissimi ragazzi e ragazze rinchiusi in un carcere minorile che hanno alle spalle un passato di violenze e di sofferenze.

Tutti stanno pagando il loro debito con la giustizia. Il titolo prende spunto dal fatto che le celle nelle quali sono rinchiusi hanno una finestra dalla quale si vede soltanto il mare fuori.

Mare fuori 2 La famiglia che verrà e Nella gioia e nel dolore – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a Milena Cocozza ed a Ivan Silvestrini. Protagonisti principali sono Paola Vinci e Massimo Valenti interpretati rispettivamente da Carolina Crescentini e Carmine Recano. Nel cast anche Valentina Romani nel ruolo di Naditza.

Le riprese si sono svolte in Italia, a Napoli in molte location della città partenopea. In particolare il centro storico con i suoi vicoli. Ci saranno molte più riprese esterne rispetto alla prima stagione.

Mare fuori 2 La famiglia che verrà – trama

Il primo episodio dal titolo La famiglia che verrà ha come protagonista Carmine Di Salvo sospeso tra la vita e la morte. Nina non si arrende convinta che per avere un futuro è necessario crearlo con le proprie mani.

Massimo Valenti, schiacciato dal senso di colpa, decide di lasciare il suo posto di comandante. Paola Vinci, direttrice dell’Istituto, si ritrova da sola a fronteggiare i ragazzi dopo la morte di Ciro. E vuole trasferire Filippo Ferrari in modo da evitare tragiche conseguenze.

A compromettere il fragile equilibrio di tutta la struttura carceraria, contribuisce Il ritorno di una vecchia conoscenza.

Nella gioia e nel dolore – trama

Nel secondo episodio dal titolo Nella gioia e nel dolore, Sasà, un ragazzo della Napoli bene, entra in istituto. Ma il reato del quale è accusato non viene rivelato a nessuno. Così il ragazzo diventa un nuovo bersaglio.

Naditza sta per uscire e Filippo convince i suoi ad ospitarla a Milano. Nel frattempo ‘O Chiattillo è nel mirino di Pirucchio che vuole vendicare Ciro.

Intanto Carmine Di Salvo esce dal coma e sposa Nina sotto protezione con Filippo come testimone. I Di Salvo non sono stati invitati ma il futuro riserverà molte sorprese.

Mare fuori 2 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Mare fuori 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Nicolas Maupas : Filippo Ferrari

: Filippo Ferrari Massimiliano Caiazzo : Carmine Di Salvo

: Carmine Di Salvo Carolina Crescentini : Paola Vinci

: Paola Vinci Carmine Recano : Massimo Valenti

: Massimo Valenti Valentina Romani : Naditza

: Naditza Ar Tem : Pino, detto “‘o pazzo”

: Pino, detto “‘o pazzo” Matteo Paolillo : Edoardo Conte

: Edoardo Conte Serena De Ferrari: Viola