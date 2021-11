Storia di una famiglia perbene: anticipazioni della quarta puntata in onda su Canale 5

Condividi su

Canale 5 propone questa sera la quarta puntata di Storia di una famiglia perbene. Si tratta di un prodotto dalle atmosfere drammatiche e la prima stagione è suddivisa in quattro puntate, ognuna della durata di circa un’ora e 40 minuti.

Storia di una famiglia perbene quarta puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Stefano Reali. Protagonisti principali sono Antonio e Teresa De Santis interpretati rispettivamente da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Nel cast anche Federica Torchetti nel ruolo di Maria De Santis.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Bari e zone limitrofe. Una delle location è stata la Bari Vecchia.

La produzione è della 11 marzo film per RTI con il contributo della Regione Puglia e Apulia Film Commission.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente i telespettatori hanno visto come Maria aveva un nuovo amore. Si chiamava Alessandro ed era uno studente di Bari con un animo ed un carattere rivoluzionari. Michele, che aveva tentato di fuggire al proprio destino criminale, è costretto invece a tornare a Bari. Don Nicola infatti era molto malato ed aveva in ballo un grosso affare con gli albanesi. Voleva che questi ultimi avessero una buona impressione del figlio e non lo vedessero nè fragile nè vulnerabile. Intanto Maria e Giuseppe si incontrano di nuovo ad una festa di matrimonio. In questa circostanza Antonio, infuriato che la figlia abbia visto di nuovo Michele, era intervenuto in maniera energica.

Storia di una famiglia perbene quarta puntata – trama

All’esame di maturità Maria senza problemi riesce a dimostrare il suo valore. Alessandro la invita al mare, per trascorrere qualche giorno nella villa di famiglia: Maria è combattuta, turbata dal ritorno di Michele, ma decide di seguire Alessandro dietro consiglio della nonna. Intanto il Colonnello Zarra sta rivoluzionando il quartiere, cercando di fare pulizia della rete criminale: per prima cosa incastra uno stretto collaboratore della famiglia Straziota, costringendolo a parlare.

Maria durante il soggiorno in villa è costretta a subire le angherie ed i dispetti degli amici di Alessandro. Michele, pressato da Maddalena, si allontana da lei e corre da Maria per avvertirla dei cambiamenti nel quartiere e per dirle che è pronto a proteggerla in qualsiasi momento. Una volta ritrovatisi, Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota, ad obbligarla sette anni prima a rinunciare a lui costringendola a scegliere tra la vita del padre Antonio e la fuga insieme.





Storia di una famiglia perbene – il cast completo

Di seguito il cast del film Storia di una famiglia perbene e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Antonio De Santis: Giuseppe Zeno

Teresa De Santis: Simona Cavallari

Maria De Santis: Silvia Rossi e Federica Torchetti

e Michele Straziota: Andrea Arru e Carmine Buschini

e Carlo Straziota: Alessio Gallo

Salvo Straziota: Vito Mancini

Giuseppe De Santis: Eugenio Ricciardi

Vincenzo De Santis: Lorenzo Mazzotta

Don Nicola Straziota: Vanni Bramati

Antonietta De Santis: Elena Cantarone

Colonnello: Ettore Zarra

Silvia Zarra: Alessandro Zarra

Brigadiere Colella: Marco Falaguasta

Monica Dugo: Elia Marangon

Angelo Libri: Kristy Boci

Mezza Femmina: Rinat Khismatouline

Kevin Magrì: Tinuccia

Agata Del Santo: Crescenza Guarnieri

Maria: Andrea Cesari

La Masciara (Rosa): Carmela Vincenti

Josef Boci: Federico Calistri

Caggiano: Paolo De Vita

Angelica Straziota: Sonia Aquino