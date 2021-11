Cuori episodi Cuori a metà e Fino all’ultimo respiro – trama, cast, anticipazioni

Condividi su

Rai 1 propone oggi la seconda puntata della serie tv Cuori con gli episodi dai titoli i rispettivamente Cuori a metà e Fino all’ultimo respiro. L’appuntamento è in prima serata alle 21:25.

Tutte le puntate vanno in onda settimanalmente ogni domenica e durano un’ora e 50 minuti. Subito dopo la messa in onda ogni episodio è disponibile su Raiplay nei 7 giorni seguenti.

Cuori Cuori a metà e Fino all’ultimo respiro – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a Riccardo Donna. Protagonisti principali sono Alberto Ferraris, Cesare Corvara e Delia Brunello interpretati rispettivamente da Matteo Martari, Daniele Pecci e Pilar Fogliati. Nel cast anche Neva Leoni nel ruolo di Serenella Rinaldi.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Torino e zone limitrofe.

La produzione è della Aurora Tv di Giannandrea Pecorelli per Rai Fiction. La serie ha avuto il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

Riassunto puntata precedente

Nel corso della puntata precedente in ospedale era arrivato un nuovo paziente che viene considerato il candidato ideale per tentare il trapianto. Però le autorizzazioni necessarie a procedere richiedono molto tempo.

Alberto fa del suo meglio per aiutare il primario, ma è preso dai molti problemi procuratigli dalla sorella Luisa. E sono proprio tali inconvenienti a spingere Delia a rivalutare tutto quello che è successo in passato.

Proprio quando sembra di aver preso finalmente una decisione fa una terribile scoperta che riguarda Cesare.

Cuori episodio Cuori a metà – trama

Nel primo episodio dal titolo Cuori a metà le condizioni di Cesare Corvara si aggravano sempre di più. Il primario ha bisogno di un nuovo cuore ed ha scelto che sia proprio Alberto ad impiantarglielo. Quest’ultimo però non ha la lucidità sufficiente per realizzare un tale intervento. Si sente in colpa per quello che è successo a Luisa e per i sentimenti che prova per Delia.

Anche la cardiologa si sente a disagio in presenza del marito, quando tra di loro c’è anche Alberto Ferraris. Cesare si rende subito conto della situazione tra i due e nota l’atteggiamento particolare che hanno Delia ed Alberto quando sono insieme. Immagina però che tutto sia dovuto a quanto è accaduto in precedenza con Luisa.

Fino all’ultimo respiro – trama

Nell’ultimo episodio dal titolo Fino all’ultimo respiro, all’ospedale arriva il nuovo direttore sanitario che si dimostra subito fedele alleato di Mosca. Cesare non è disposto ad arrendersi. Ma oramai manca solo la firma del consiglio è il capo chirurgo avrà vinto.

Mentre accade tutto questo Alberto e Delia restano in ospedale per studiare i bollettini medici giunti dal Sudafrica. Cesare però decide di tornare a casa. Ed è proprio qui che, spulciando in uno scatolone arrivato da Houston, trova un indizio che gli rende evidente la verità che per tanti mesi ha avuto davanti agli occhi.

Cuori – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Cuori e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Cesare Corvara – Daniele Pecci

Alberto Ferraris – Matteo Martari

Delia Brunello – Pilar Fogliati

Enrico Mosca – Andrea Gherpelli

Ferruccio Bonomo – Marco Bonini

Serenella Rinaldi – Neva Leoni

Virginia Corvara – Bianca Panconi

Suor Fiorenza – Carola Stagnaro

Fausto Alfieri – Carmine Buschini

Eva Pellegrini – Laura Adriani

Luisa Ferraris – Benedetta Cimatti

Beatrice Dattilo – Chiara Degani

Elvira De Bellis Mosca – Simona Nasi

Bino – Davide Paganini

Agata Vezzani – Gaia Messerklinger

Rosa Paluan – Claudia Nicolazzo

Karen – Romina Colbasso

Carlo Dattilo – Paolo Romano

Riccardo Tosi – Piero Cardano