Amici 21, diretta dell’undicesima puntata di domenica 28 novembre – Simone e Andrea lasciano la scuola

Oggi domenica 28 novembre va in onda l’undicesima puntata di Amici 21 di Maria De Filippi.

Amici 21 puntata 28 novembre – Anticipazioni

Nella scorsa puntata i cantanti sono stati giudicati dai professori stessi. Dopo la classifica stilata, LDA, il quale aveva ricevuto un non classificato da Anna Pettinelli, Andrea e Simone dovranno andare in sfida. Infatti, alcuni allievi durante la puntata di oggi, saranno soggetti all’eliminazione. Questo significa nuovi ingressi tra i banchi di Amici.

Gli Ospiti speciali in studio sono l’attrice Giulia Michelini, che giudicherà gli inediti dei allievi di canto, e l’ex allievo della scuola Tancredi.

Scopriamo insieme la classifica di oggi e chi saranno i nuovi allievi della scuola.

Amici 21 puntata 28 novembre – Diretta

Maria de Filippi dà il via all’undicesima puntata di Amici, che inizia con una busta scritta proprio dalla conduttrice stessa e rivolta ad Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Maria ha organizzato una sfida tra le due docenti, sottolineando la forte criticità che solitamente la Celentano rivolge agli studenti, specialmente per quanto riguarda la fisicità. A dimostrare il ballo, Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Proprio Raimondo, accompagnerà nel ballo le due docenti, mentre Francesca giudicherà le prove.

Inizia Lorella, con un tacco 12, e poi prosegue Alessandra che, al termine del ballo, bacia Raimondo. Francesca Tocca, al termine della sfida, preferisce non decidere chi sia la migliore.

La prima sfida: Simone perde. Entra Aisha

Lorella Cuccarini vuol mandare in sfida Simone che, avendo la maglia sospesa, tecnicamente non potrebbe farla. La decisione spetta a Rudy che manda Simone in sfida. La sfidante si chiama Aisha e presenta il suo inedito “Bad Vibes“.

Simone perde la sfida e cede il suo banco ad Aisha che da oggi è una nuova allieva di Lorella Cuccarini.

Amici 21 puntata 28 novembre – La classifica dei cantanti: ospite Giulia Michelini

Maria de Filippi accoglie in studio Giulia Michelini, chiamata a giudicare gli inediti dei ragazzi.

Il primo ad esibirsi è LDA, con il suo brano “Sai”. Seguono: Rea con “Sotto la Pelle”, Luigi con “Muro”, Albe con “Così bello”, Sissi con “Come, come”, Alex con “Tra silenzi (Roma)”, Tommaso con “Catene”e Nicol con “Spotify”.

Tommaso ed Alex sono ultimi e quindi dovranno andare in sfida, mentre Nicol è la prima in classifica.

La seconda sfida: Carola vince

Carola, risultata ultima nella gara di ballo della settimana precedente, dovrà sfidarsi contro la sfidante Letizia.

Carola vince la sfida.

Le esibizioni e i palloncini

Rudy Zerbi, dopo il non classificato dato a LDA da parte di Anna Pettinelli, invita il cantante a esibirsi nuovamente per mostrare che la sua bravura è tutta farina del suo sacco. Successivamente Christian e Dario si esibiscono per riconfermare la maglia.

È il momento dei palloncini ed entra Giulia Stabile per leggere i bigliettini.

Il primo è rivolto a Giulia stessa: “Quando qualcuno ballerà “Girl like me”, potete portare acqua e zucchero a Mattia?”. Il secondo è per Raimondo: “Non so perché mi squadra sempre, mi mette ansia”. Il prossimo è rivolto ad Alex: “A volte mi sembra come se tu cercassi di studiare i modi, le azioni e i comportamenti di chiunque, il che mette un po’ di angoscia”. LDA prende le sue difese dichiarando che chi ha scritto quel biglietto “sta fuori di testa“. C’è anche un biglietto per Sissi recante le parole: “Fai pace con te stessa”, ed uno per Albe:”Più umiltà”.

La terza sfida: Andrea perde. Entra Elena

Andrea, risultato ultimo nella classifica della scorsa puntata, dovrà sfidarsi contro Elena, giovane cantante notata da Rudy. La Pettinelli spiega quanto le sia dispiaciuto che, in quell’occasione, Rudy abbia dato 2 come votazione ad Andrea, il quale aveva cantato dopo aver avuto un attacco di panico.

Andrea perde la sfida ed Elena entra nella scuola di Amici.

L’ingresso di Virginia nella scuola

Virginia, ballerina notata ai casting dalla Celentano, entra nella scuola di Amici occupando un nuovo banco aggiunto in sua occasione. La decisione sul suo ingresso spettava a tutti i docenti, inclusi quelli di ballo. Veronica e Raimondo hanno votato per non darle il banco, al contrario di Rudy, Anna e Lorella.

Giunti al termine della puntata, Tancredi, ex allievo della scuola, entra in studio per presentare il suo nuovo singolo “Wah Wah”.

Dopo la sua esibizione, Rudy interviene ricalcando sulla questione dell’esibizione di LDA a cui la Pettinelli non ha dato un giudizio. Per questo le chiede espressamente di giudicare LDA, nonostante la maestra si rifiuti per l’ennesima volta.