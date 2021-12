The Idol, The Weeknd firma nuova serie tv per HBO: Lily-Rose Depp nel cast

Condividi su

Dal cinema alla tv: The Weeknd sta realizzando un nuovo progetto televisivo intitolato The Idol serie per HBO, e ha reclutato il creatore di Euphoria Sam Levinson per aiutarlo. Lo show annunciato da diverso tempo, ha incuriosito gli addetti ai lavori proprio per il carattere inedito dei suoi realizzatori.

The Idol serie: info, protagonisti, produttori, episodi

The Weeknd, noto anche come Abel Tesfaye, è famoso per aver creato elaborate mitologie e trame intorno alla sua musica. Ha anche detto di essersi cimentato con la sceneggiatura. Secondo Deadline, il cantante creerà il progetto con Levinson e, il suo produttore creativo di lunga data, Reza Fahim.

La figlia di Johnny Depp, Lily-Rose, sarà tra i protagonisti della nuova serie tv. Oltre al suo lavoro dietro le quinte, Tesfaye sarà anche il co-protagonista della serie. La pop star americana in passato si è cimentato nella recitazione.

Ma la sua anima attoriale ed interpretativa si evidenzia anche nei suoi video musicali. Ad unirsi al progetto anche una firma molto nota: Mary Laws. Sceneggiatrice di The Neon Demon e degli episodi di Succession, si è unita come sceneggiatrice e co-produttrice.

Chi è il produttore Reza Fahim? Fahim è il produttore creativo di lunga data di The Weeknd, di origini iraniane è un personaggio molto noto a Hollywood. È conosciuto anche per essere il comproprietario del locale di Silverlake Tenants of the Trees (uno dei preferiti dalle celebrità), ma ha lasciato la vita notturna con l’obiettivo finale della sceneggiatura.

Tra i produttori di “The Idol”, serie drammatica che sarà composta da sei episodi, c’è anche Sam Levinson, regista e sceneggiatore classe 1985, che negli ultimi anni ha legato il suo nome a molti prodotti apprezzati da critica e pubblico, tra cui anche Euphoria con Zendaya.

The Idol serie: la trama

Di cosa parla The Idol serie? La narrazione ha come sfondo l’industria musicale e segue le vicende di una cantante pop che inizia una storia d’amore con un enigmatico proprietario di un club di Los Angeles, leader di una setta segreta.

Ma la domanda che si ci pone è chi sia realmente l’idolo: la vera pop star famosa o il ragazzo che ha un culto autoreferenziale? Chi interpreterà Lily-Rose Depp? Al momento non è stato ufficializzato il suo personaggio. Tuttavia, Deadline riporta che Depp probabilmente interpreterà la pop star travagliata.

Lily-Rose Depp nel cast

La giovane figlia di Johnny Depp, 22 anni, ha sicuramente l’età giusta per interpretare una pop star nel fiore degli anni. Lily-Rose ha anche molta dimestichezza con il canto. In uno dei suoi primi film Depp si è esibita in una performance musicale, cantando il brano “Babe” di Styx.

Nel suo Dna quindi c’è anche il canto. Entrambi i genitori di Depp, Johnny Depp e Vanessa Paradis, cantano oltre a recitare. La madre di Lily Rose è una star della musica da quando aveva 14 anni. La figlia di Johnny e Vanessa, ha recentemente recitato in Voyagers.

L’attrice sarà presto vista al fianco di George MacKay in Nathalie Biancheri, film di genere Wolf, così come in Silent Night di Camille Griffin, entrambi previsti per il debutto entro la fine dell’anno.

The Idol serie: il cast

Chi c’è nel cast di The Idol serie? Insieme a The Weeknd e Depp, ci saranno tanti altri protagonisti. The Idol ha appena rilasciato una lista di nuovi attori che si uniranno al cast: Troye Sivan, Suzanna Son e Steve Zissis. Si aggiungono anche Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga e Anna Heche in ruoli diversi.

Quando esce, canale

Quando è la data di uscita di The Idol serie? Il prodotto è attualmente solo in fase di sviluppo, quindi la data di uscita non è ancora conosciuta. Su che canale andrà in onda? HBO, il che significa che probabilmente verrà trasmesso anche su HBO Max.