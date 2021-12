Tutta colpa di Freud serie tv Canale 5 – Anticipazioni seconda puntata

Condividi su

Oggi, mercoledì 8 dicembre, va in onda su Canale 5 la seconda puntata della serie tv Tutta colpa di Freud.

L’appuntamento in prima tv è ogni mercoledì dall’ 1 al 22 dicembre alle ore 21.20 per un totale di otto puntate. Disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Tutta colpa di Freud 8 dicembre – Regia, Protagonisti, Dove è girato

La serie Tutta colpa di Freud nasce da un’idea di Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta.

La regia è di Rolando Ravello, mentre la produzione è di RTI, Lotus Production e Prime Video. La serie è stata distribuita originalmente da Prime Video il 26 febbraio 2021. Le musiche sono di Maurizio Filardo, noto direttore artistico del Festival di Sanremo e compositore di gran parte della filmografia di Paolo Genovese e Massimiliano Bruno.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Milano.

Tutta colpa di Freud 8 dicembre – Trama della seconda puntata

Francesco Taramelli, psicanalista e protagonista, deve nuovamente abituarsi alla rinnovata convivenza con le sue tre figlie: Sara, Emma, Marta. Le tre sorelle si trovano ad affrontare ognuna un periodo cruciale della loro vita. Sara sta per sposare Filippo, ma nel frattempo si è invaghita di Niki, wedding planner delle nozze. Emma, che era diretta a Londra per imparare l’inglese, conosce un imprenditore nel mondo del marketing e dell’influencing, il quale la invita a presentarsi in un ufficio per parlare di lavoro. Marta, invece, è stata ingannata da Ettore, professore nell’università in cui lei stessa lavora e con cui intrattiene una storia clandestina.

La convivenza si fa difficile, specialmente per Francesco che, nel frattempo, deve lavorare con i suoi pazienti proprio nello studio in casa. Non solo, ma dopo il primo attacco di panico sopraggiunto proprio quando ha realizzato di doversi abituare all’assenza delle figlie, comprende che forse ha bisogno di un aiuto. Abbandona il suo scetticismo e chiede alla terapista Cafini di aiutarlo.

Filippo, ignaro della scappatella tra Niki e Sara, invita entusiasta proprio Niki al loro matrimonio. Intanto Ettore continua a ingannare Marta, follemente innamorata di lui, chiedendole nuovamente del tempo e fiducia. Emma, invece, è determinata a voler ottenere a tutti i costi un lavoro nell’ufficio di Claudio che, dopo un primo incontro, ritiene di poter lavorare con lei solo per alcune collaborazioni. Alla giovane influencer non sta bene un lavoro saltuario e decide di giocare tutte le sue carte per conquistare la fiducia dell’imprenditore.

Cast

Claudio Bisio : Francesco Taramelli

: Francesco Taramelli Claudia Pandolfi : Anna Cafini

: Anna Cafini Max Tortora : Matteo De Tommasi

: Matteo De Tommasi Caterina Shulha : Sara Taramelli

: Sara Taramelli Marta Gastini : Marta Taramelli

: Marta Taramelli Demetra Bellina : Emma Taramelli

: Emma Taramelli Luca Bizzarri : Claudio Malesci

: Claudio Malesci Lana Vladi : Niki

: Niki Valerio Morigi: Filippo

Filippo Luca Angeletti : Ettore Ascione

: Ettore Ascione Magdalena Grochowska : Angelica

: Angelica Stefania Rocca : Chiara Leonardi

: Chiara Leonardi Giuseppe Spata : Riccardo Della Martire

: Riccardo Della Martire Giancarlo Previati : Giacomo

: Giacomo Elisabetta Coraini : Ginecologa di Sara

: Ginecologa di Sara Silvia Cohen : Elide

: Elide Lele Vannoli : Ricettatore

: Ricettatore Michelangelo Pulci : Andrologo

: Andrologo Herbert Ballerina: Giulio