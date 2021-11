Zelig diretta 25 novembre: tutti i comici della seconda puntata

Condividi su

Giovedì 25 novembre, dalle 21.25 su Canale 5, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio conducono la seconda puntata di Zelig.

Sul palco del Teatro degli Arcimboldi si alternano numerosi comici storici e non solo. Si alternano Gene Gnocchi, Maurizio Lastrico, Ale e Franz, Flavio Oreglio e Gioele Dix. A loro si uniscono Albertino, Massimo Bagnato, Max Angioni e tanti altri.

Zelig, diretta 25 novembre, Oreglio, Lastrico

In apertura della puntata del 25 novembre Vanessa Incontrada mostra un paio di scarpe rosse in quanto oggi si celebra la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne.

Sale sul palco Flavio Oreglio che legge alcune brevissime poesie. Una di esse recita. “Certe volte nella vita bisogna dire no, si si lo ammetto bisogna dire di no ma anche ogni tanto darmela non sarebbe male, no”.

Un’altra invece “Le cure, i vaccini…Avevo assunto quello contro il morbillo, la varicella e il covid per salvarmi la vita, poi però quello scalino (fu fatale)…”

Maurizio Lastrico invece racconta che un commerciante della sua regione, la Liguria, ha riaperto la propria attività dopo lo stop del Covid. Per la ripresa ha aggiunto numerosi tavolini, ha allestito una tavola calda offrendo cibo scadente ed è fissato con le recensioni dei clienti su Tripadvisor.

Immagina poi come Dante Aligheri, “friendzonato da Beatrice”, abbia trascorso il periodo di lockdown tra la dipendenza dei social, tamponi e il ricorso ai siti a luci rosse.

Telefona Marco Ranzani che è diventato sempre più ricco. La sua banca è quella de La Casa di Carta, che è stata però assalita da una banda di criminali. Non può venire in trasmissione perché sta facendo la gara di bonifici con Gianluca Vacchi.

Zelig, Simone Barbato, Senso D’Oppio, Angioni, Gioele Dix

Simone Barbato si presenta con la sua classica tutina nera attillata. Porge un bigliettino accartocciato a Claudio Bisio per leggerlo. Bisio indica degli elementi come il semaforo, il termometro e Barbato li mima. Tra questi c’è anche “l’ultimo capello di Bisio pettinato”.

Entrano in scena i Senso D’oppio, Franco e Pietro. Pietro imita Massimo Ranieri mentre canta Erba di casa, portando in scena gli oggetti e riproducendo i gesti citati nel testo mentre Franco interpreta il cameraman che registra il videoclip.

Max Angioni interpreta Kevin Scannamanna che crede di essere in realtà in un altro programma, ad Italia’s got talent. Ha 25 anni e avrebbe talento nel parkour. Dopo aver tentato una dimostrazione, mal riuscita, spiega che il suo vero talento è il beatboxing.

Gioele Dix è diventato un esperto in ristoranti in quanto per lavoro è obbligato a cenare spesso fuori casa. Spiega infatti che ci sono sempre più ristoranti che aspirano ad essere posti dove “non si va più per mangiare ma fare un’esperienza con il food”. Questo si traduce in un menù costoso a base di cinque piattini semivuoti con ingredienti particolari come fiori, mango, papaya. Tra le righe sottolinea di “rimpiangere” le antiche trattorie.

Zelig 25 novembre, Marta e Gianluca ed altri comici

Marta e Gianluca partecipano allo Speed Date. Interpretano rispettivamente Petra di Foligno e Sasso di Matera. La ragazza ha scoperto di essere di genere fluido e lavora come dentista. Lui invece è un urologo.

Diventano poi Candida di Mantova ed Herpes da Stress. Lei lavora in un agriturismo e lui in Parlamento. Patrizia invece allo Speed Date incontra il marito al quale rivela di tradirlo con il notaio. Bisio infine incontra una sessuologa amante degli animali. Vanessa Incontrada interroga in inglese Gianluca che non ha studiato per “aiutare la nonna a doppiare Sfera Ebbasta su Tik Tok”.

E’ il turno dei Beoni. Raccontano che per raggiungere il teatro hanno impiegato solo 4 minuti perché hanno utilizzato il monopattino che sfreccia ovunque.

Antonio Ornano invece si lamenta della propria moglie. Lo obbliga a tenere il volume della televisione bassissimo la domenica pomeriggio e mentre ascolta musica rock. Non le sta bene neanche mentre ascolta la musica con le cuffie perché si sente troppo il brusio. Tra le rock star nomina anche i Maneskin che stanno avendo un successo planetario e che sono un buon esempio per le giovani generazioni.

Davide Calgaro è finalmente andato a vivere da solo in un monolocale perché stanco di abitare in una famiglia numerosa. Spiega infatti che in 21 anni di vita non ha mai avuto privacy, neanche nei momenti più intimi. Anche in bagno doveva fare i conti con la presenza dei fratelli.

Gene Gnocchi, Massimo Bagnato

Sale sul palco Gene Gnocchi che indossa i baffetti caratteristici di Hitler per provocazione. E’ il leader di un movimento di persone che hanno scelto di fare i comici “per non andare a lavorare in miniera”. Per quanto concerne i baffetti spiega che si è rotto il rasoio mentre si stava facendo la barba e non è riuscito a terminarla. Per strada però ha incontrato molta solidarietà.

Gnocchi si scaglia poi indirettamente contro i No Vax ricordando i tempi di lockdown in quanto oltra alla paura di contrarre il virus, dovevamo lavarci le mani numerose volte al giorno e cantavamo dai balconi. Ora che abbiamo il vaccino per contrastarlo in tanti non vogliono vaccinarsi.

A Zelig torna anche Massimo Bagnato che riporta in scena il classico gesto di alzare il braccio ad ogni domanda.