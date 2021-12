Squadra Speciale Stoccarda il concorso di bellezza Rai 2 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 2 propone oggi Squadra Speciale Stoccarda con l’episodio dal titolo Il concorso di bellezza. Si tratta di una serie poliziesca con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Germania, l’anno di realizzazione è il 2020 è l’episodio è il sesto della settima stagione. La durata è di 45 minuti circa.

Squadra Speciale Stoccarda il concorso di bellezza film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Michael Wenning. Personaggi principali sono Joachim Stoll e Martina Seiffert interpretati rispettivamente da Peter Ketnath e Astrid M. Fünderich. Nel cast anche Michael Kaiser nel ruolo di Karl Kranzkowski.

Le riprese si sono svolte in Germania, in particolare in diverse location di Stoccarda.

La produzione è della ZDF in collaborazione con ARD Degeto Film e RTL Television.

Il titolo originale è SOKO Stuttgart: Todschick.

La serie televisiva tedesca è il settimo spin off della serie originale dal titolo SOKO 5113 in onda dal 2009 su ZDF. In Italia invece è proposta dal 18 giugno 2011 su Rai 2.

Squadra Speciale Stoccarda il concorso di bellezza – trama del film in onda su Rai 2

Durante le prove generali di un concorso di bellezza una partecipante, in particolare la finalista Jenny Lienert, viene trovata priva di vita. Si trattava del concorso di bellezza più importante della zona chiamato Beauty Queen Baden-Württemberg.

La colpa viene addossata immediatamente sulle ragazze in gara. La Squadra Speciale Stoccarda si trova dinanzi ad un grande mistero che come sempre riesce a risolvere. Infatti la Squadra Speciale della polizia di Stoccarda è formata da sette persone. Ognuna con particolari competenze che rendono impossibile non scoprire un crimine, anche ben organizzato.

L’antagonista di Jenny, ovvero Hanna Müller, viene sospettata quando la sua unghia artificiale è trovata nel vestito della ragazza morta. Nessuno può darle un alibi, ma senza un’arma del delitto e senza testimoni rimane con prove circostanziali.

Poco dopo spunta un video in cui un’altra concorrente è vista discutere animatamente con la vittima. Quest’ultima riesce in qualche modo ad avere conseguenze sull’elezione della miss.

In un insieme di ricatti, invidia, sentimenti e stalker la polizia speciale di Stoccarda riuscirà a far luce sul caso così controverso.

Il concorso di bellezza – il cast completo

Di seguito il cast del film Squadra Speciale Stoccarda il concorso di bellezza e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Martina Seiffert: Astrid M. Fünderich

Joachim Stoll: Peter Ketnath

Rico Sander: Benjamin Strecker

Selma Kirsch: Yve Burbach

Michael Kaiser: Karl Kranzkowski

Jan Arnaud: Mike Zaka Sommerfeldt

Dr. Lisa Wolter: Eva Maria Bayerwaltes

Hanna Müller: Kim Riedle

Gernot Müller: Dietmar Mössmer

Leonie Franzen: Susan Hoecke

Sven Hövel: Aleksandar Jovanovic

Jenny Lienert: Alena Gerber