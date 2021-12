I delitti del Barlume, nuovi episodi in prima visione: dove, quando, trama

Condividi su

I delitti del BarLume tornano con nuovi episodi. Sky Original e Palomar tornano con una nuova produzione che trae ispirazione dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Due gli episodi, che andranno in onda lunedì 17 e 24 gennaio su Sky Cinema e in streaming su NOW e disponibili on demand.

I delitti del BarLume nuovi episodi: il cast, quando in onda, dove

I protagonisti de I delitti del BarLume sono ancora una volta Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti. A cui si aggiungono Atos Davini, Massimo Paganelli.

Ed ancora: Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. La regia è di Roan Johnson. Nei giorni scorsi sono stati rilasciati il trailer e le prime foto dei nuovi episodi della coproduzione Sky Original e Palomar, arrivata alla sua nona stagione.

Le anticipazioni

I due nuovi appuntamenti, Compro Oro e A Bocce Ferme, sono liberamente tratti dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi. La prima visione assoluta è prevista per lunedì 17 e 24 gennaio su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibili on demand.

Nel trailer de I delitti del Barlume si ha un assaggio delle nuove avventure. Massimo Viviani (Filippo Timi) ed i suoi inseparabili amici saranno alle prese con due nuovi casi. Il mistero dei nuovi omicidi di Pineta, tra amori, amicizie e i soliti vecchini impiccioni, saranno al centro della trama.

Nel cast, accanto a Filippo Timi, tornano Lucia Mascino nel ruolo del Commissario Fusco, i “vecchini” Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade). Ed ancora Massimo Paganelli (Aldo).

Enrica Guidi presta il volto alla barista Tizi, Stefano Fresi invece è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo. Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, un truffatore veneto.

La Trama e la location

Gli abitanti di Pineta sono scossi dall’omicidio di un compratore d’oro, ma anche da un cold case. Tanto basta per far indagare Massimo e la Fusco. Lui amante disperato, è sospettoso di una relazione tra la Tizi e Beppe.

Lei èd sempre tartassata da Tassone. Riporteranno la pace al BarLume e ai suoi vecchini impiccioni. Come è avvenuto anche per i precedenti episodi, I Delitti del Barlume è ambientato in una fantasiosa cittadina di nome Pineta.

Nella narrazione la cittadina immaginaria è collocata nel tratto di costa tra Pisa e Livorno. La fiction è girata principalmente a Marciana Marina. La località viene completamente trasformata per qualche settimana l’anno per le riprese, diventando un set a cielo aperto.

Negli anni alcune scene sono state girate anche in altre località dell’isola d’Elba come Marina di Campo, Rio Marina, Portoferraio ed altre.