Masterchef Italia 11, dal 16 dicembre su Sky Uno: cast, puntate, giudici, info

Condividi su

MasterChef Italia 11 sta per iniziare. Sky Uno scalda i motori per dare il via alla nuova edizione di uno dei cooking show più seguiti in Italia. il format non cambia nella sua essenza: torneranno i giudici Bruno Barbieri Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia 11: data inizio, puntate, giudici

Quando inizia MasterChef 11? Il cooking show prenderà il via subito dopo la finale del talent musicale X Factor. La data ufficiale del programma, che ha come giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, è giovedì 16 dicembre 2021.

A confermarlo il primo promo di Masterchef Italia 11 pubblicato anche sui canali social del programma. Grande entusiasmo quindi da parte dei fan che già hanno cominciato a scaldarsi al ritmo di musica e padelle. Ma non solo anche con le frasi più iconiche che sono state dette nella scena della cucina televisiva.

Le frasi iconiche

Il re dei tormentoni sfornati nel cooking show è sicuramente il “mappazzone” di Bruno Barbieri, a cui è seguito il “boazzone”; il “fooorza!” di Antonino Cannavacciuolo, urlato a pieni polmoni. Un modo divertente e al contempo vigoroso per incitare a non mollare mai, soprattutto quando si è davanti alle pentole che devono assolutamente “cantare”.

Da sottolineare anche il mix tra italiano e inglese di Giorgio Locatelli: il suo “come on!” è ormai un must, mentre “delicious” è quasi più usato del corrispettivo italiano. E siamo certi che i giudici riproporranno questi e altri tormentoni a Masterchef Italia 11 a partire dal 16 dicembre su Sky Uno e in streaming su Now.

Il programma di Sky, prodotto da Endemol Shine Italy, si appresta a formare la Masterclass di quest’anno dalla quale emergerà il nuovo miglior chef amatoriale d’Italia. Al momento non è dato sapere il numero preciso di puntate, ma stando alle precedenti edizioni dovrebbero essere tra le 20 e le 22.

A quanto ammonta il montepremi di MasterChef?

Il talent è seguito da una fascia trasversale davvero molto ampia di telespettatori. Non solo adulti ma anche giovani e giovanissimi, che hanno assistito alla nascita di tanti chef emergenti. I vincitori delle precedenti edizioni hanno aperto ristoranti o hanno trovato una collocazione professionale nelle più importanti ‘cucine’ del mondo.

Il vincitore di Masterchef Italia 11 riceverà un premio in denaro pari a €100.000 in gettoni d’oro ma anche la possibilità di pubblicare un libro Edito Da Baldini Castoldi con le proprie ricette originali

I vincitori di Masterchef Italia

L’ultimo vincitore è stato Francesco Aquila. Un cuoco pugliese che assomigliava tanto all’attore Johnny Depp. Tra gli altri concorrenti che hanno raggiunto il podio ci sono: Spyros Theodoridis (edizione 1), Tiziana Stefanelli (edizione 2) Federico Ferrero (Edizione 3).

A cui si aggiungono: Stefano Callegaro (Edizione 4), Erica Liverani (Edizione 5), Valerio Braschi (Edizione 6), Simone Scipioni (Edizione 7), Valeria Raciti (Edizione 8), Antonio Lorenzon (Edizione 9). Chi sarà il prossimo vincitore di Masterchef Italia 11?