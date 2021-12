Blanca Macchie su Rai 1- trama, cast, finale

Condividi su

Questa sera Rai 1 propone Blanca con il quinto e penultimo episodio dal titolo Macchie. La serie tv italiana è ispirata all’omonimo romanzo della scrittrice partenopea Patrizia Rinaldi. La durata dell’episodio è di 2 ore e 15 minuti.

Blanca Macchie: regia, protagonisti, dove è girato

La serie tv è diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. I protagonisti sono Maria Chiara Giannetta che interpreta la sovrintendente di polizia ipovedente Blanca Ferrando e Giuseppe Zeno nel ruolo di Michele Liguori. Pierpaolo Spollon e Sara Ciocca, invece, sono rispettivamente Nanni e Lucia Ottonello.

Le riprese della serie si sono svolte interamente in Italia. Le scene infatti sono state girate a Genova, Boccadasse, Camogli, Cogoleto, Arenzano e a Rapallo. Il set è stato allestito anche nel Lazio, a Formello, in provincia di Roma.

La colonna sonora è realizzata dai Calibro 35. I costumi sono di Monica Saracchini e Angelo Poretti. Alessio Doglione, Danilo Perticara si sono occupati del montaggio mentre Alessandro Pesci ha curato la fotografia. La scenografia è di Stefano Pica e Rita Terenzi.

La consulenza artistica è di Andrea Bocelli. La serie tv Blanca è stata realizzata interamente in olofonia. E’ una particolare tecnica di registrazione del suono. Ne permette la riproduzione in maniera similare a come viene percepito dall’orecchio umano.

La serie è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Blanca Macchie- trama del quinto episodio

Nell’episodio Macchie la sovrintendente di Polizia ipovedente Blanca Ferrando deve occuparsi della scomparsa di una ragazza che sta svolgendo il dottorato di Ingegneria. Il caso però obbligherà Michele Liguori a fare i conti con il proprio passato.

La Polizia ritiene che il principale sospettato della sparizione della ragazza sia Piccardo. Si tratta di un affermato e potente petroliere, molto conosciuto in città. Quando Piccardo scopre di essere indagato, è così costretto a rivolgersi ad un avvocato. Sceglie di farsi difendere da Livia, la madre di Liguori.

Nel corso delle indagini però riaffiorano, inevitabilmente, gli antichi dissapori tra madre e figlio. Le loro incomprensioni contribuiscono a rendere teso il clima nel Commissariato di Genova. Intanto Blanca non sa di essere sempre più in pericolo. C’è infatti qualcuno che la sta controllando da tempo e che sta elaborando un piano per farle del male.

Il cast completo di Blanca

Ecco il cast completo della serie tv Blanca e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Maria Chiara Giannetta : Blanca Ferrando

: Blanca Ferrando Giuseppe Zeno : Michele Liguori

: Michele Liguori Pierpaolo Spollon : Nanni

: Nanni Sara Ciocca : Lucia Ottonello

: Lucia Ottonello Margareth Madè : Margherita

: Margherita Fiorenza Pieri : Marinella

: Marinella Ugo Dighero : Leone Ferrando, il padre di Blanca

: Leone Ferrando, il padre di Blanca Enzo Paci invece è il Commissario Bacigalupo

invece è il Commissario Bacigalupo Antonio Zavatteri : Alberto Repetto

: Alberto Repetto Gualtiero Burzi infine è Nello Carità