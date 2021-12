Ascolti Tv domenica 19 dicembre 2021, Soliti Ignoti-Speciale Telethon 18.6%, All Together Now 13%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 19 dicembre 2021. Soliti Ignoti- Il Ritorno Speciale Telethon vince nel prime time superando la finale di All Together Now, che ha decretato la vittoria di Giacomo Voli. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 19 dicembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Soliti Ignoti- Il Ritorno: Speciale Telethon ha registrato 3.781.000 telespettatori con 18.6%.

Su Rai 2 NCIS Los Angeles 983.000 con 4.1%. NCIS New Orleans 752.000 con 3.4%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.448.00 con 10.4%. Che Tempo Che Fa-Il Tavolo 1.577.000 con 8.8%.

Su Rete 4 Controcorrente Prima Serata è seguito da 634.000 spettatori con 3.5%.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 900.000 telespettatori con 4.6%.

Su La 7 Tut – Il Destino di un Faraone 272.000 telespettatori con 1.7%.

Su Tv8 Family Food Fight 226.000 spettatori con 1.1%.

Su NOVE Tel Chi El Telùn 510.000 con 2.4%.

Ascolti Tv domenica 19 dicembre 2021, la fascia preserale Novantesimo Minuto al 4.2% Su Rai 1 L’Eredità-La Sfida dei Sette 2.957.000-17.1%. L’Eredità 4.242.000 con 21.3%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto 740.000 con 4.2%. Squadra Speciale Cobra 11 643.000 con 3%. Su Rai 3 TGR è seguito da 2.969.000 spettatori con 14.5%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.221.000-12.9%. Caduta Libera 3.087.000-15.7%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 745.000 persone con 3.5%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 680.000 con 3.7%. CSI 635.000 con 3%. Su La 7 Spiriti nelle Tenebre 241.000 telespettatori con 1.4%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 334.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE Little Big Italy 202.000 con 1.1%. Ascolti Tv domenica 19 dicembre 2021, l’access prime time In Onda sotto il 3% Su Canale 5 Speciale TG5 Francesco e gli Invisibili: il Papa Incontra gli Ultimi 2.991.000- 12.6%. Su Rete 4 Controcorrente 908.000 con 3.9%- 706.000 con 3%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.295.000 persone con 5.5%. Su La 7 In Onda è seguito da 699.000 spettatori con 2.9%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 462.000 con 2%. Su NOVE Little Big Italy 322.000 con 1.4%.

Ascolti Tv domenica 19 dicembre 2021, daytime mattutino

Linea Verde al 21.6%

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 605.000-18%; 1.643.000-24%. Angelus 2.129.000-20.4%. Linea Verde 2.996.000-21.6%.

Su Rai 2 O Anche No 101.000-1.4%. Coppa del Mondo di Sci 445.000- 5.5%. Citofonare Rai2 418.000 -3.7%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 339.000-5.6%.Mi Manda Rai3 487.000-6.4%. Le Parole per Dirlo 326.000-4%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 934.000-11.1%;1.212.000-13.3%. Melaverde 1.991.000-17.1%.

Su Rete 4 Casa Vianello 122.000-1.5%; 189.000-2.4%. Dalla Parte degli Animali 174.000-2%.

Su Italia 1 Sport Mediaset XXL è seguito da 836.000 spettatori con 5.3%.

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto 64.000-0.7%.Mica Pizza e Fichi 69.000-0.7%.

Ascolti Tv domenica 19 dicembre 2021, day time pomeridiano

Verissimo al 17.2%

Su Rai 1 Domenica In 3.226.000-19.8%; 2.860.000-19.4%. Telethon 2.028.000 con 13.3%.

Su Rai 2 Coppa del Mondo di Sci 1.003.000-6.1%. Un Natale Molto Bizzarro 437.000-2.9%.

Su Rai 3 Mezz’ora in Più 1.164.000-7.6%. Il Mondo che Verrà 846.000-5.9%. Kilimangiaro 907.000 -6.3%; 1.419.000-9%.

Su Canale 5 Amici 3.070.000-20%.Verissimo 2.508.000-17.2%. Verissimo Giri di Valzer 2.264.000-17.3%.

Su Italia 1 Lucifer 300.000 con 1.9%;293.000 con 2%; 357.000 con 2.5%; 512.000 con 3.4%.

Su La 7 Non è L’Arena è seguito da 250.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv domenica 19 dicembre 2021, seconda serata

La Domenica Sportiva all’8.1%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 648.000 telespettatori con 9%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 998.000 con 8.1%. L’Altra DS 261.000 con 3.8%.

Su Rai 3 TG3 Mondo è seguito da 471.000 spettatori con 5.1%.

Su Canale 5 TG5 Notte è visto da 475.000 persone con 12.3%.

Su Rete 4 Confessione Reporter 174.000 telespettatori con 2.8%.

Su Italia 1 Pressing è seguito da 423.000 spettatori con 6.9%.

Su NOVE La Mercante di Brera 207.000 spettatori con 1.5%.