Sissi terza puntata: la morte della piccola Sophie

Canale 5 propone oggi la terza ed ultima puntata della serie tv Sissi. Il prodotto tedesco, di genere biografico con atmosfere storiche, è incentrato sulla vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria.

É composta da 6 episodi della durata di circa 45 minuti ciascuno, suddivisi in tre serate.

Sissi terza puntata: regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Sven Bohse. I protagonisti sono Dominique Devenport che interpreta l’Imperatrice Sissi e David Korbmann nel ruolo del conte Grünne. Jannik Schümann e Désirée Nosbusch, invece, sono rispettivamente L’Imperatore Franz Joseph I e l’arciduchessa Sophie.

Le riprese si sono svolte in Germania, Ungheria, Estonia, Lituania, Lettonia e in Austria. Tra le location residenza di Würzburg, Università di Vilnius e la sede della Filarmonica Nazionale Lituana. Alcune scene sono state girate anche in Italia.

Le musiche sono di Jessica de Rooij. Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell si sono occupati della sceneggiatura. Metin Misdik ha curato i costumi mentre il montaggio è di Ronny Mattas.

Sissi è prodotto da Sony House Picture ed è distribuito da Beta Film.

Sissi terza puntata – trama ultimi episodi

Franz è sopravvissuto all’attentato. Il Conte Grünne, interrogando l’esecutore scopre che l’atto è stato commissionato da un ungherese, Lajos, il protettore di Fanny. Franz, intanto, parte per la Lombardia deciso a soffocare le insurrezioni. Sissi, invece, si prende cura dei feriti che tornano dal fronte. Nell’ospedale allestito a Laxenburg arriva anche Grünne. Sissi apprende che a Milano l’esercito austriaco sta soccombendo e che l’Ungheria potrebbe approfittare della situazione per insorgere nuovamente. L’Imperatrice decide di raggiungere il Kaiser per consegnargli una lettera del Conte Andrássy. Ma Franz, accortosi che Sissi è di nuovo incinta, la accusa di avere una relazione con Grünne.

Nel secondo episodio

Franz accetta l’intercessione in favore dell’Ungheria di Sissi e prepara un viaggio a Buda, accompagnato da moglie e figlie, per distendere i rapporti con la nazione più importante dell’Impero e, lì, incontra il Conte Andrássy. A Buda le questioni politiche hanno un buon esito, salvo un nuovo tentativo di attentato al Kaiser, che viene sventato. È Lajos, l’autore, che questa volta viene ucciso proprio da Andrássy. A questo, però, si aggiunge una nuova immane tragedia: la piccola Sophie, la secondogenita di Sissi e Franz, si ammalata e muore. Sissi precipita nella disperazione e Franz si chiude in un cupo silenzio. Nel frattempo, Fanny viene arrestata e condannata a morte: Sissi le parla in carcere un’ultima volta e poi assiste impotente alla sua impiccagione.

Sissi: il cast completo della serie tv

Ecco il cast di Sissi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Dominique Devenport : Sissi

: Sissi Jannik Schümann : Imperatore Francesco Giuseppe I, Franz Joseph

: Imperatore Francesco Giuseppe I, Franz Joseph David Korbmann: il conte Grünne

il conte Grünne Désirée Nosbusch : l’arciduchessa Sophie

: l’arciduchessa Sophie Tanja Schleiff : la contessa Esterházy

: la contessa Esterházy Julia Stemberger: la duchessa Ludovica

la duchessa Ludovica Yasmani Stambader :Bela

:Bela Paula Kober: Fanny

Fanny Giovanni Funiati: il conte Andrassy