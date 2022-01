Back to school, anticipazioni 11 gennaio: i nuovi ripetenti, Ventola ci riprova

Condividi su

Back to school 2022 anticipazioni 11 gennaio. Nicola Savino torna in video con la seconda puntata del format targato Italia 1 e dedicato al ritorno a scuola di 25 vip, che devono studiare per conseguire il diploma di quinta elementare.

Back to school, anticipazioni seconda puntata: data, ripetenti

Martedì 11 gennaio secondo appuntamento con Back to school condotto da Nicola Savino. Il fortunato format andrà in onda in prima serata dalle 21.25 su Italia 1. Sono cinque i ripetenti che saranno sottoposti a nuove interrogazioni da parte della Commissione che li interrogherà per verificare la loro preparazione su diverse materie.

Anche in questa puntata i vipponi che torneranno sui banchi di scuola, dovranno prepararsi adeguatamente per superare l’esame finale. Obiettivo, anche questa volta, sarà superare le domande della Commissione di quinta elementare.

I nuovi ripetenti sono: Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento. Il rimandato della scorsa settimana, Nicola Ventola, scoprirà se sarà promosso o bocciato.

I bambini aiutano i vip a studiare

Anche nel secondo appuntamento con Back to school 12 bambini tra i 7 e gli 11 anni aiuteranno i vip a studiare per superare gli esami finali, con lezioni ad hoc preparate per loro. Gli esaminandi saranno poi sottoposti al giudizio della Commissione.

Qust’ultima avrà il compito di decidere se i “vip” hanno un’adeguata preparazione, tale da essere promossi. Per loro però si può prefigurare anche la bocciatura. La Commissione può decidere anche di dare un’altra chance esaminando, quindi rimandare il suo giudizio alla puntata successiva.

Back to school: puntate e maestrini

Nicola Savino ed il suo Back to school terranno compagnia ai telespettatori di Italia 1 per cinque puntate in totale. I vip che si sono messi in gioco tornando sui banchi per superare l’esame di quinta elementare sono in totale 25.

Questi ultimi rappresentano i ripetenti. Anche la seconda puntata di Back to school che andrà in onda martedì 11 gennaio prevede due momenti diversi: quello nel campus e un esame finale in studio davanti alla Commissione.

Durante il periodo trascorso nel campus i vip-ripetenti sono affiancati ad una coppia di “Maestrini“, che li seguirà passo passo per colmare le loro lacune. Nel corso di questo scambio, tra i ragazzi e i vip si instaura un interscambio, non solo culturale, ma anche affettivo. Creando così un legame che va oltre lo spettacolo.