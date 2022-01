Makari 2: anticipazioni, trama, cast e quando va in onda la fiction con Claudio Gioè

Condividi su

Rai 1 propone prossimamente Makari 2. Si tratta della seconda stagione della serie interpretata da Claudio Gioè. Tre le puntate previste in onda settimanalmente.

Le atmosfere sono a metà strada tra il giallo e la commedia. La produzione è italiana.

Makari 2 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Michele Soavi. Personaggi principali sono Claudio Gioè che interpreta il protagonista, ovvero il giornalista Saverio Lamanna e Domenico Centamore nel ruolo di Peppe Piccionello. La fiction è tratta dalle opere di Gaetano Savatteri edite in Italia da Sellerio.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare in diverse location della Sicilia. Tra queste il borgo di Màkari e San Vito Lo Capo.

La produzione è della Palomar di Carlo Degli Esposti con Nicola Serra e Max Gusberti in collaborazione con Rai Fiction.

Makari 2 – trama del film in onda su Rai 1

La trama, anche nella seconda stagione, è incentrata su Saverio Lamanna. Il giornalista squattrinato e senza alcun desiderio di lavorare, continua la sua bella vita insieme al collaboratore e amico Peppe Piccionello.

Suleima invece è a Milano da quasi un anno, ma improvvisamente un nuovo progetto la riporta in Sicilia. La giovane che aveva avuto una relazione d’amore con Saverio nella prima serie, arriva nell’isola con il suo ricchissimo ed affascinante capo Teodoro Bartoli.

Saverio è geloso della presenza di quest’ultimo accanto a Suleima. Intanto la giovane donna, che era semplicemente una cameriera, sta per spiccare il volo professionalmente e Saverio dovrà fare di tutto per cercare di riconquistarla. Questa volta senza cadere nei soliti errori che ne hanno caratterizzato la personalità in passato.

Accanto al lato sentimentale c’è il lato dell’indagine. Saverio infatti ha un fiuto particolare per l’investigatore e in questa seconda stagione gli si presentano tre casi da risolvere insieme all’inseparabile Peppe Piccionello.

Quando va in onda Makari 2

La serie Makari 2 in tre puntate va in onda su Rai 1 a partire da lunedì 7 febbraio 2022. Si scontrerà frontalmente contro il Grande Fratello Vip in calendario su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie Makari 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Claudio Gioè – Saverio Lamanna

– Saverio Lamanna Domenico Centamore – Peppe Piccionello

– Peppe Piccionello Ester Pantano – Suleima

– Suleima Antonella Attili – Marilù

– Marilù Sergio Vespertino – Maresciallo Guareschi

– Maresciallo Guareschi Filippo Luna – Vicequestore Randone

– Vicequestore Randone Tuccio Musumeci – Padre di Saverio

– Padre di Saverio Maribella Piana – Marichedda

– Marichedda Antonio Liotta – Padre di Saverio a 50 Anni

– Padre di Saverio a 50 Anni Vanessa Gallipoli – Madre di Saverio a 50 Anni

– Madre di Saverio a 50 Anni Francesco Occhipinti – Saverio a 8 Anni

– Saverio a 8 Anni Antonio Alveario – Vicequestore Goratti

– Vicequestore Goratti Laura Adriani – Gea De Simone

– Gea De Simone Astrid Meloni – Flaminia De Simone

– Flaminia De Simone Liborio Natali – Enzo Torrisi

– Enzo Torrisi Gaia Insenga – Arianna Menichini

– Arianna Menichini Simon Rizzoni – Alo Pereira

– Alo Pereira Francesca Turrini– Marina Tadde