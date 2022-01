Il complotto contro l’America Rai 3 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 3 propone oggi la mini serie dal titolo Il complotto contro l’America. Si tratta della prima di tre puntate che la terza rete propone settimanalmente. Gli altri appuntamenti sono previsti per giovedì 20 gennaio e venerdì 28 gennaio.

Il complotto contro l’America è un romanzo fantapolitico datato 2004 dello scrittore statunitense Philip Roth. Siamo nel periodo della Germania nazista e la storia si dipana in una maniera singolare.

Ogni episodio ha la durata di 55 minuti circa, la produzione è statunitense e l’anno di realizzazione è il 2020.

Il complotto contro l’America film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Minkie Spiro e Thomas Schlamme. Protagonisti principali sono Evelin Finkel e Alvin Levin interpretati rispettivamente da Winona Ryder e Anthony Boyle. Nel cast anche John Turturro nel ruolo di Lionel Bengelsdorf

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a Clifton nello stato del Jersey.

La produzione è della Home Box Office (HBO) in collaborazione con Roth/Kirschenbaum Films e Sky Atlantic.

Il titolo originale è The Plot Against America.

Il complotto contro l’America – trama della serie in onda su Rai 3

Siamo nel 1940 nel New Jersey. La vicenda raccontata è una storia alternativa che si svolge proprio in America dove vive Philip Roth, un ragazzino ebreo che abita in un quartiere semita.

L’autore immagina che alle elezioni presidenziali del 1940 venga eletto Charles Lindbergh, un famoso aviatore di opinioni antisemite, invece di Roosevelt. Si immagina così tutto quello che potrebbe essere accaduto, dopo l’elezione di Lindbergh aviatore con all’attivo il primato di aver attraversato l’Atlantico in solitaria.

Lindbergh è dunque un eroe nazionale, un simbolo degli Stati Uniti sia in patria che all’estero. Ha però un difetto: guarda con simpatia alle azioni di cui è protagonista in Europa, Adolf Hitler.

Spoiler finale

La famiglia ebrea di Levin è testimone della crescente ascesa al potere dell’aviatore che trasforma gli Stati Uniti d’America in un paese antisemita, alleato con i nazisti. Il piccolo Philip Roth è testimone involontario dei violenti cambiamenti politici e sociali che derivano da queste scelte.

Il complotto contro l’America – il cast completo

Di seguito il cast della serie Il complotto contro l’America e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Winona Ryder : Evelyn Finkel

: Evelyn Finkel Anthony Boyle : Alvin Levin

: Alvin Levin Zoe Kazan : Elizabeth “Bess” Levin

: Elizabeth “Bess” Levin Morgan Spector : Herman Levin

: Herman Levin Michael Kostroff : Shepsie Tirchwell

: Shepsie Tirchwell David Krumholtz : Monty Levin

: Monty Levin Azhy Robertson : Philip Levin

: Philip Levin Caleb Malis : Sandy Levin

: Sandy Levin Jacob Laval : Seldon Wishnow

: Seldon Wishnow John Turturro : Lionel Bengelsdorf

: Lionel Bengelsdorf Ben Cole : Charles Lindbergh

: Charles Lindbergh Caroline Kaplan: Anne Morrow Lindbergh