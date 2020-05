Destinazione matrimonio film Tv8

Il film proposto oggi da Tv8 nel daytime pomeridiano ha come titolo Destinazione matrimonio. La pellicola ha atmosfere sentimentali ed è una commedia romantica della durata di un’ora e 30 minuti

La produzione è statunitense ed è datata 2018. Ciononostante il film è andato in onda due sole volte su Tv8.

Destinazione matrimonio film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a Victor Levine. Personaggi principali sono Lindsay interpretata da Winona Ryder e Keanu Reeves che dà il volto a Frank.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare a Saint Luis Obispo in California.

La produzione è della Thefyzz in collaborazione con la CISS e la Chapman-Leonard. Il titolo originale è Destination Wedding.

Una curiosità: l’indirizzo di casa della protagonista Lindsay è al numero 14 di Catalina Drive a Newport Beach.

Destinazione matrimonio – trama del film in onda su Tv8

Protagonisti della trama sono Lindsay e Frank, due persone che hanno avuto esperienze sentimentali devastanti. Non credono più nell’amore e hanno deciso che rimarranno single per tutta la vita.

Il loro passato sentimentale è stato talmente drammatico da aver lasciato in ambedue un carattere cinico e indifferente verso gli altri.

Frank e Lindsay si incontrano in aeroporto. Stanno per imbarcarsi su un volo diretto a Paso Robles, cittadina degli Stati Uniti d’America, nello Stato della California. I due una volta saliti a bordo scoprono di avere posti vicini. Iniziano così a parlare tra di loro e scoprono con grande meraviglia di avere in comune il motivo del loro viaggio. Ambedue infatti sono invitati allo stesso matrimonio.

Frank è il fratello dello sposo, Lindsay invece è la sua ex.

Una volta arrivati sul posto i due continuano a frequentarsi e trascorrono tempo insieme nell’attesa delle nozze. Il loro rapporto è molto controverso. Infatti spesso hanno opinioni differenti. Su un punto però sono perfettamente d’accordo: nessuno dei due ha fiducia in un proprio futuro sentimentale.

Il finale del film

Arriva così finalmente il giorno delle nozze nella parte finale del film. La cerimonia religiosa è stata molto commovente. Segue il ricevimento di nozze con molte attività di intrattenimento nelle quali sono coinvolti tutti gli invitati.

Frank e Lindsay guardano con occhio disincantato quei giochini di società che ritengono molto banali e zuccherosi.

Alla fine del ricevimento però, quando è arrivato il momento di separarsi, scatta tra di loro il timore di non doversi vedere più. Questa sensazione improvvisamente fa capire ad ognuno dei due che è nato un sentimento. Sarà proprio questa nuova consapevolezza che li porterà ad avere una visione più ottimistica dell’amore.

Destinazione matrimonio – il cast completo

Di seguito il cast del film Destinazione matrimonio e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori