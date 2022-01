Love is in the air anticipazioni puntate 17-21 gennaio 2022

Condividi su

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 17-21 gennaio 2022. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 17-21 gennaio 2022

Aydan e Ayfer hanno delle forti divergenze sulla scuola che dovrà frequentare Kiraz. Melek, innamorata di Burak, non trova tempo e modo di comunicarglielo, ma il sentimento sembrerebbe corrisposto. Deniz, “offesa” da Kerem, arriva persino al punto da licenziarlo, e di conseguenza Eda si licenzia a sua volta. Lo stesso fa anche Serkan, che sposta il suo ufficio da Eda, con ambiguo disappunto di lei.

Trama episodio 18 gennaio

Prima che Eda lasci l’hotel, chiede a Kerem di presentare a Nese e Hakan il lavoro svolto. A quel punto il ragazzo va in panico, ma poi, grazie all’aiuto e al sostegno di Pina, riesce a svolgere il suo compito con successo. Nese sponsorizzerà i giardini di Eda, e quindi l’hotel di Deniz, presso i suoi colleghi.

Love is in the air 19 gennaio

Deniz viene informata da Pina che Nese sponsorizzerà i giardini di Eda presso i suoi colleghi, e sembra pentita del licenziamento di Eda e Kerem. Serkan scopre da una telefonata tra Eda e Melek di aver vinto la scommessa che gli consentirà di restare due settimane a casa con Eda e la bambina. Ma l’approccio dei due genitori è diverso e provoca continue discussioni: l’ultima riguarda l’apertura, decisa da Serkan, di un asilo all’interno della Art Life, dove portare la bambina durante le ore di lavoro, di cui Eda non era stata informata.

Trama episodio 20 gennaio

Melek, dopo il bacio con Burak, tenta di ritagliarsi del tempo per parlare con lui e definire la situazione, convinta che i suoi sentimenti siano ricambiati. In realtà, l’uomo non ricorda cosa è avvenuto tra loro e confessa a Melek di essere innamorato di Eda.

Love is in the air trama episodio 21 gennaio

Piril ha ricevuto uno strano messaggio da Engin e sospetta che lui la tradisca. Seguendo i consigli di Erdem, decide di fare finta di niente e indagare segretamente sui movimenti del marito per coglierlo in flagrante. Melo vuole andare a lavorare nell’altra caffetteria di Burak che si trova sulla strada per Sile. Vedere ogni giorno Burak, infatti, è per lei troppo doloroso. Engin continua a nascondere a Piril di aver aperto un catering, e questo alimenta nella moglie i sospetti che lui la tradisca.