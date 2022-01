Stasera in tv lunedì 17 gennaio 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 17 gennaio 2022. Su Raitre l’attualità con Report condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci. Su La7 il film Gandhi con Ben Kingsley.

Stasera in tv lunedì 17 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non mi lasciare. Stasera altri due episodi. Elena (Vittoria Puccini) e Daniele (Alessandro Roia), grazie alle informazioni ottenute da Karim, un amico di Gilberto, catturano un losco personaggio detto il Cioro, che ammette di avere incontrato il ragazzino nel giorno della scomparsa, ma nega di averlo ucciso. L’uomo che ha noleggiato la barca con cui Gilberto è stato rapito si chiama Pietro Tomà ed è cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con la complicità di Daniele, si intrufola a casa sua e, leggendo tutto quello che contiene il suo computer, scopre che è implicato nel rapimento di Gilberto e di altri ragazzini.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Quali argomenti verranno affrontati stasera da Sigfrido Ranucci? Tra i servizi più seguiti delle ultime settimane, quello realizzato da Michele Buono sulla necessità di un Sistema Sanitario Nazionale connesso, in grado di condividere banche dati e flussi di informazione digitale in tempo reale.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada –Il circolo delle parole. La scrittura dei primi racconti e delle grandi opere come Fiesta o Addio alle armi dello scrittore americano Ernest Hemingway. Con interviste, testimonianze e le letture di Alessio Vassallo.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Molti gli argomenti di attualità che si propongono all’attenzione di Nicola Porro e dei suoi opinionisti: riflettori puntati in particolare sullo scricchiolare della maggioranza di governo di fronte alle scelte operate dal Presidente del Consiglio Draghi per arginare la nuova ondata di contagi.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. I litigi non si contano all’interno della Casa e anche in studio tra gli ex concorrenti. Però, in mezzo a tante tensioni, è nata anche la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, già visti a Uomini e donne. Questa settimana il reality di Alfonso Signorini va in onda pure di venerdì.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Quinto appuntamento con il programma di Roberto Giacobbo. Tra le novità della stagione, le straordinarie telecamere ad altissima qualità di immagine. Obiettivi cinematografici e una serie di apparecchiature speciali, con una lente a tubo subacquea, che possono entrare perfino nelle fessure dei muri.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Nathan si è reso conto che l’aggravarsi della sua obesità stava interferendo con il suo lavoro di insegnante rendendogli sempre più difficile essere attivo. Per riappropriarsi della propria vita, dovrà quindi iniziare subito a perdere peso.

I film di questa sera lunedì 17 gennaio 2022

Su La7, alle 21.15, il film biografico del 1983, di Richard Attenborough, Gandhi, con Ben Kingsley, Trevor Howard. Partendo dai funerali di Gandhi nel 1948, il film ripercorre la vita del Mahatma: da timido avvocato a fautore dell’indipendenza dell’India dalla Gran Bretagna e difensore dei diritti umani.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2018, di Steven Caple Jr., Creed II, con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone. La carriera di Adonis Creed è all’apice, grazie all’allenatore Rocky Balboa. Ma ora deve scontrarsi con un altro campione del pugilato: Viktor, figlio del leggendario Ivan Drago.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1987, di Tony Scott, Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills 2, con Eddy Murphy. L’agente Axel Foley indaga all’insaputa dei superiori sul ferimento del capitano Bogomil. Nel corso delle indagini, Foley arriva a Karla Fry, l’affascinante direttrice di un club esclusivo.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2011, di R. Fleischer, Gangster Squad, con Josh Brolin, Ryan Gosling. Los Angeles, Anni 50. Il sergente O’Mara è incaricato di formare una task force per catturare il gangster Cohen, che sta costruendo un impero criminale basato sui traffici di ogni tipo.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Alexander Payne, Paradiso amaro, con George Clooney. Matt King è un marito distratto e un padre assente. Quando però la moglie entra in coma dopo un incidente, l’uomo deve ripensare la sua vita: si riavvicina alle figlie.

Stasera in tv lunedì 17 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2021, I delitti del Barlume – Compro oro, con Filippo Timi. Massimo e il commissario Fusco, sempre tartassata da Tassone, devono risolvere due nuovi casi: l’omicidio di un compratore d’oro e un vecchio caso rimasto irrisolto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1962, di Stanley Kubrick, Lolita, con Sue Lyon, James Mason, Shelley Winters. Il professor Humbert si trasferisce negli Stati Uniti per un incarico come insegnante in una scuola superiore. Lì perde la testa per la tredicenne Lolita, con terribili conseguenze.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, KungFu Panda 3. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale, dove fa nuove amicizie. Ma una minaccia incombe: il potente spirito maligno Kai vuole conquistare la Cina.