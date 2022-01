WeCrashed, la nuova serie tv con Jared Leto e Anne Hathaway, in uscita il 18 marzo

Condividi su

É stata svelata da Apple Tv+, la data di uscita in tutto il mondo di “WeCrashed”. La nuova serie tv limitata, basata sul podcast di Wondery “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”, è in uscita il 18 marzo, e partirà con il lancio dei primi tre episodi, degli otto totali, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 22 aprile.

WeCrashed – trama e cast

Apple Tv+, ha inoltre svelato il teaser trailer della serie che ha al centro della trama, la storia d’amore ma non solo: ci sarà anche l’ascesa e il declino di WeWork, una start up considerata dal magazine Fortune come una delle aziende da tenere d’occhio per la sua capacità di espansione. Quotata per 47 miliardi di dollari, l’azienda fondata nel 2010, aveva lo scopo di fornire spazi di co-working a liberi professionisti e ad altre aziende.

Un successo che non riesce a trovare nel tempo basi solide, tanto da far scendere la sua valutazione a 10 miliardi di dollari. Affronta dunque perdite economiche che hanno poi portato l’azienda al declino. La serie WeCrashed racconta dunque di un fallimento, laddove prevale il senso di avidità e narcisismo. Nel cast, oltre ai premi Oscar Jared Leto e Anne Hathaway, troviamo la presenza di attori come America Ferrera, O-T Fagbenle e Kyle Marvin.

WeCrashed serie tv – regia, dove è girato, i protagonisti

“WeCrashed” ha tra i protagonisti principali Jared Leto, che interpreta il ruolo di Adam Neumann. “Abbiamo parlato solo con Adam Neumann, il suo personaggio – hanno rivelato Lee Eisenberg e Drew Crevello – Jared fa questa trasformazione completa, con protesi e un accento israeliano. Mio padre è israeliano e non ha avuto niente da ridire sul suo accento”. Anne Hathaway, altra protagonista all’interno della serie, interpreta invece il ruolo della moglie di Adam Neumann, Rebekah.

“Siamo rimasti ancora più affascinati da Rebekah che da Adam – continua Crevello, uno degli ideatori della serie – Il personaggio possiede una tale complessità: serviva un’attrice di abilità insuperabile per catturare tutte le sfumature”.

É New York a fare da sfondo alle riprese della serie creata da Lee Eisenberg e Drew Crevello, che sono inoltre i co-sceneggiatori, produttori esecutivi e co-showrunner. “WeCrashed” è diretta da John Requa e Glenn Ficarra, i produttori esecutivi insieme a Charlie Gogolak, Anne Hathaway e Natalie Sandy. Jared Leto ed Emma Ludbrook sono produttori esecutivi per conto della loro società di produzione Paradox, mentre Hernan Lopez, Marshall Lewy e Aaron Hart sono i produttori esecutivi di Wondery.