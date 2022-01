Hotel Portofino, la nuova serie tv in uscita il 28 febbraio su Sky e Now

Condividi su

E’ in arrivo su Sky Serie e in streaming su Now, a partire dal 28 febbraio, la nuova serie Tv “Hotel Portofino”. Ambientata in Italia, sulla riviera ligure, nel periodo degli anni 20, la serie ha una scrittura tipicamente inglese, che fa da contraltare al paesaggio italiano di Hotel Portofino. Tra gli attori, oltre all’attrice britannica Natasha McElhone, star di “Californication” e “Designated Survivor”, anche gli italiani Daniele Pecci, Lorenzo Lichelmy e Rocco Fasano.

Hotel Portofino serie tv – la trama e il cast

“Hotel Portofino” è una serie mistery di sei puntate, ambientata durante il periodo del fascismo, caratterizzato dall’ascesa al potere di Benito Mussolini. Tra i protagonisti principali, Natasha McElhone che interpreta Bella Ainsworth, figlia di Jack Livesey, un ricco industriale trasferitosi in Italia per aprire un hotel tipico inglese a Portofino. L’obiettivo di Bella è di ridare alla sua famiglia quella speranza persa, come un nuovo inizio, dopo il periodo buio della Grande Guerra.

Bella vuole inoltre raggiungere una indipendenza economica, puntando tutto sulla sua impresa, e sperando nel successo di essa. Un ruolo fondamentale all’interno della serie lo avrà anche il marito di Bella, Lord Cecil Ainsworth, di famiglia nobile ma non più ricca come un tempo. Una delle figure più influenti dell’hotel sarà Lady Latchmere, interpretata da Anna Chancellor.

Tra i personaggi anche Daniele Pecci nel ruolo del Conte Carlo Albani, e Lorenzo Lichelmy che interpreta il figlio Roberto Albani. Rocco Fasano è nel ruolo di Gianluca Vitali, un attivista antifascista. Tanti sono gli elementi che ridaranno luce alla vita di Bella e della sua famiglia, ma tanti altri saranno i momenti in cui i protagonisti si troveranno di fronte ad un mistero. Non mancheranno dunque colpi di scena, e un alternarsi di sospettati che renderanno il thriller sorprendente.

Da chi è scritta e diretta

Prodotta da Eagle Eye Drama, la serie “Hotel Portofino” è scritta e creata da Matt Baker, ed è diretta da Adam Wimpenny. Tra i produttori Julie Baines, Jo McGrath e l’amministratore delegato di Eagle Eye Drama Walter Iuzzolino .

Quest’ultimo ha dichiarato: “Hotel Portofino è la nostra primissima serie originale, da un’idea sviluppata da noi”. Non solo l’Italia, anche la Croazia fa da sfondo alle riprese della serie. La messa in onda è stata acquistata oltre che da Sky Italia, anche da altre reti televisive internazionali come ITV e BrixBox (Regno Unito), la piattaforma televisiva Foxtel (Australia) e dalla PBS Distribution (Nord America).