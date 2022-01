Ascolti Tv lunedì 24 gennaio 2022, Non mi lasciare 16.3%, GF Vip 23.6%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 24 gennaio 2022. La fiction Non mi lasciare, con protagonista Vittoria Puccini, supera di poco il GF Vip 6, in netta crescita. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 24 gennaio 2022, il prime time

Su Rai 1 Non mi Lasciare ha registrato 3.751.000 telespettatori con 16.3%.

Su Rai 2 Delitti in Paradiso 1.059.000 spettatori con 4.7%. 1.059.000 spettatori con 4.7%.

Su Rai 3 Report è seguito da 1.585.000 spettatori con 6.8%.

Su Canale 5 GF Vip 6 è visto da 3.719.000 persone con 23.6%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica 751.000 spettatori con 4.1%.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 945.000 spettatori con 4.3%.

Su La 7 Speciale TgLa7 – Elezione del Presidente della Repubblica 648.000 con 2.8%.

Su Tv8 Natale fuori città 238.000 spettatori con 1%.

Su NOVE E’ già ieri 436.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv lunedì 24 gennaio 2022, la fascia preserale Blob al 5.6% Su Rai 2 Blue Bloods 987.000 con 4.9%.9-1-1 1.015.000 con 4.3%. Su Rai 3 Tg Regione 3.489.000 con 15.5%. Blob 1.363.000 con 5.6%. Su Canale 5 Avanti il Primo 3.100.000 con 17.1%. Avanti un Altro 4.732.000 con 22.3%. Su Rete 4 Stasera Italia – Quirinale 562.000 persone con 2.3%. Su Italia 1 C.S.I. Miami è visto da 659.000 persone con 2.8%. Su Tv8 4 Hotel 277.000 spettatori con 1.3%. Su NOVE Little Big Italy 286.000 con 1.3%. Ascolti Tv lunedì 24 gennaio 2022, l’access prime time Striscia la Notizia al 19.1% Su Rai 1 Speciale Tg1 – Verso il Quirinale 4.517.000 spettatori con 18%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 1.051.000 spettatori con 4.1%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.338.000 con 5.3%. Un Posto al Sole 1.837.000 con 7.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 4.910.000 persone con 19.1%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.001.000-4%; 974.000-3.8%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.459.000 spettatori con 5.7%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.825.000 spettatori con 7.1%. Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età 394.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 389.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv lunedì 24 gennaio 2022, daytime mattutino

Forum al 19%

Su Rai 1 Storie Italiane 933.000-15.3%; 940.000-13.2%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.774.000 con 14.7%.

Su Rai 2 Radio2 Social Club 243.000 -3.9%.I Fatti Vostri 604.000-7.6%; 983.000-8.4%.

Su Rai 3 Agorà 445.000-7.2%. Agorà Extra 469.000 -7.7%. Elisir 480.000-6.8%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.112.000-18%; 1.064.000-17.5%. Forum 1.751.000-19%.

Su Rete 4 Hazzard 210.000-3.4%. Il Segreto 160.000 con 1.3%.

Su Italia 1 Sport Mediaset 817.000 spettatori con 5.3%.

Su La 7 L’Aria che Tira 396.000-5.5%; 611.000-5%.

Su Tv8 Vite da Copertina 39.000-0.4%. 4 Hotel 116.000-0.8%.

Ascolti Tv lunedì 24 gennaio 2022, day time pomeridiano

Speciale TgLa7 al 5.1%

Su Rai 1 Speciale Tg1 – Verso il Quirinale ha registrato 1.906.000 telespettatori con 12.5%.

Su Rai 2 Ore 14 810.000 con 5.5%. Detto Fatto 607.000 con 4.8%.

Su Rai 3 Aspettando… Geo 1.012.000-8%. Geo 1.882.000 con 12%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.852.000-13.8%; 2.657.000-17.1%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 827.000 persone con 5.7%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 375.000-3.1%. Modern Family 277.000-2.2%. Due uomini e mezzo 289.000 -2%.

Su La 7 Speciale TgLa7 – Elezione del Presidente della Repubblica 782.000 con 5.1%.

Ascolti Tv lunedì 24 gennaio 2022, seconda serata

Tg5 Notte al 17.8%

Su Rai 1 Porta a Porta – Chi sarà il Presidente? ha registrato 873.000 telespettatori con 8.3%.

Su Rai 2 Il Commissario Lanz 470.000 persone con 4.2%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella 740.000 spettatori con 5%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 634.000 spettatori con 17.8%.

Su Rete 4 Motive è visto da 141.000 persone con 2.7%.

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone 366.000 spettatori con 5.4%.