Love is in the air anticipazioni puntate 7-11 febbraio 2022

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 7-11 febbraio 2022. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 7-11 febbraio 2022

Eda, dopo aver scoperto che Kemal è il vero padre di Serkan, convince Aydan a parlargliene di persona ma, quando Serkan apprende la notizia, non accetta la situazione.

Trama episodio 8 febbraio

Proprio mentre il rapporto tra Kemal e Kiraz si sta rinsaldando sempre di più, la bambina invita il nonno al suo primo giorno di scuola. Ma quest’ultimo, con grande delusione della piccola, non si presenta, obbedendo ad un ordine di Serkan.

Love is in the air 9 febbraio

La piccola Kiraz, terribilmente delusa dalla promessa infranta dal nonno che le aveva promesso che sarebbe andato a prenderla all’uscita da scuola, si chiude nel bagno dell’istituto con Can, destando molta preoccupazione nei genitori.

Trama episodio 10 febbraio

È il primo giorno di scuola di Kiraz e la bambina si è chiusa in bagno nel tentativo di far avvicinare Serkan e Kemal, sebbene con scarsi risultati. Eda, però, per ringraziare l’uomo di essere accorso a scuola in aiuto della nipote, fa un bellissimo gesto di avvicinamento nei confronti di Kemal.

Love is in the air trama episodio 11 febbraio

Eda, per ringraziare Kemal di essere accorso a scuola in aiuto della nipote, invita lui e Aydan alla cena che ha organizzato con il resto della famiglia per annunciare che lei e Serkan sono tornati insieme. Anche Aydan sta muovendosi per trovare il modo di far interagire padre e figlio.

