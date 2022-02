Stasera in tv lunedì 7 febbraio 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 7 febbraio 2022. Su Raitre, l’attualità con Presa diretta, programma di Riccardo Iacona. Su Tv8, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel.

Stasera in tv lunedì 7 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Màkari 2. Titolo dell’episodio di stasera: Il delitto di Kolimbetra. Da quando Suleima si è trasferita a Milano, il rapporto con Saverio (Claudio Gioè) si è raffreddato. Finalmente la donna torna in Sicilia, ad Agrigento, per lavoro e Saverio la raggiunge assieme a Piccionello. Qui, poco dopo, viene ritrovato il cadavere di un noto archeologo.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. “Il sistema Università”. La nuova edizione del programma di Riccardo Iacona parte con una puntata sul mondo delle università, per capire se i concorsi pubblici servono davvero a scegliere i professori migliori o se i vincitori sono già decisi in precedenza. E intanto la magistratura apre nuove inchieste.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. La vita di Hemingway è segnata da amori turbolenti, alcolismo, incidenti e depressioni. Nonostante ciò scrive romanzi come “Di là dal fiume e tra gli alberi” e “Il vecchio e il mare”.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Mentre non si placano le polemiche tra le forze politiche provocate dalla laboriosa elezione del Capo dello Stato, ci si interroga su un possibile e auspicato decremento dei contagi Covid. Di questi e di altri argomenti d’attualità si discute nello studio del programma condotto da Nicola Porro.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Anche questa settimana il reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda in prima serata soltanto una volta. L’appuntamento del venerdì si sposterà al giovedì a partire dal 17 febbraio, un mese prima della finale. La diretta dalla Casa è sempre in onda su Mediaset Extra, al canale 55.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Tra avventura, scoperta, indagine e mistero, continua il viaggio di Roberto Giacobbo. Appuntamento anche con i segreti della mente nella rubrica dedicata alle “sindromi”: dopo quella di Natale, di Stoccolma, Stendhal, della capanna e del campione, quale ci verrà proposta stasera?

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Rivediamo la prima puntata della quarta stagione. Oggi Bruno Barbieri deve scegliere il miglior albergo di Venezia. Si contendono il riconoscimento Palazzo Barbarigo, Savoia & Jolanda, Ca’ dei Conti e Carnival Palace.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Da quando ha dovuto rinunciare al suo sogno di diventare un giocatore di football, Mike ha cominciato a prendere peso fino ad arrivare a 300 chili. Ora, se vuole sopravvivere, deve trovare un nuovo obiettivo che lo motivi.

I film di questa sera lunedì 7 febbraio 2022

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Ben Affleck, The Town, con Ben Affleck, Blake Lively. Boston: dopo essersi innamorato dell’impiegata che ha preso in ostaggio durante un colpo in banca, Doug decide di cambiare vita. Ma i suoi complici lo costringono a compiere un’ultima rapina.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2004, di Massimo Venier, Tu la conosci Claudia?, con Paola Cortellesi. In crisi con il marito Giovanni, Claudia comincia a vedersi con Giacomo, un uomo che si è separato dalla moglie. Intanto ancheb il tassista Aldo sembra aver perso la testa per lei.

Stasera in tv lunedì 7 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2013, di Pif, La mafia uccide solo d’estate, con Pif, Cristiana Capotondi. Arturo ripercorre la giovinezza a Palermo negli Anni 70 e 90 e i suoi tentativi di conquistare Flora. I ricordi convivono con i tragici fatti di mafia che insanguinarono la città.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Paul Greengrass, Green zone, con Matt Damon, Greg Kinnear. L’americano Roy Miller è in missione in Iraq per cercare i depositi delle armi di distruzione di massa. Ma presto scopre di essere coinvolto in tutt’altro tipo di operazione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2013, di Brad Anderson, The Call, con Halle Berry, Abigail Breslin. Jordan, un’operatrice del pronto intervento, è in crisi perché non è riuscita a salvare una ragazza che era stata rapita. Dopo sei mesi, un’altra giovane chiede aiuto.