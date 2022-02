Noi serie tv Rai 1: anticipazioni, trama, cast e quando va in onda

Condividi su

Arriva in prima serata su Rai 1, domenica 6 marzo, la nuova serie tv dal titolo Noi.

La prima stagione della serie italiana, di genere drammatico con atmosfere di commedia, si compone di 12 episodi. La durata è di 50 minuti ciascuno. Vengono proposti dalla Rai in sei serate.

Noi è ispirato alla serie americana di successo This is us, che è giunta alla sesta stagione.

Noi serie tv: regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Luca Ribuoli. I protagonisti della serie sono Lino Guanciale che interpreta Pietro e Aurora Ruffino nel ruolo di Rebecca. Dario Alta e Claudia Marsicano, invece, sono rispettivamente Claudio e Caterina.

Le riprese di Noi si sono svolte interamente in Italia. Le scene infatti sono state girate in quattro città. Sono Roma, Milano, Napoli e Torino.

La colonna sonora originale Mille Stelle è interpretata e firmata da Nada, con Andrea Farri. Sandro Petraglia, Flaminia Gressi, Michela Straniero hanno invece scritto la sceneggiatura.

La serie tv è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction.

Noi: trama della serie tv

La serie tv Noi è incentrata sulla storia della famiglia Peirò, a partire dagli Anni Ottanta fino al Duemila. I protagonisti sono Pietro e Rebecca, due ragazzi che si incontrano e si innamorano. Decidono di sposarsi e poco tempo dopo il matrimonio Rebecca scopre di aspettare tre gemelli.

Durante il parto plurigemellare però si verificano delle complicazioni. Rimangono infatti in vita solo due figli perché l’altro bambino purtroppo non riesce a sopravvivere.

Nonostante Pietro e Rebecca siano affranti dal dolore per la morte del figlio appena nato, decidono di compiere un grande atto d’amore. Scelgono infatti di adottare Daniele, un bambino di colore che accolgono calorosamente nella loro famiglia.

La serie segue le vicissitudini dei Peirò, tra le numerose difficoltà di Pietro e Rebecca nel crescere insieme tre figli e i loro problemi di coppia.

La fiction è incentrata anche sulla vita dei tre ragazzi, che nel frattempo diventano adulti e intraprendono strade completamente differenti, tra sogni, speranze, delusioni e fragilità.

Noi infatti intreccia nel suo racconto tre linee temporali ovvero il passato, il presente ed il futuro. Sullo sfondo anche l’evoluzione e i cambiamenti che avvengono nel nostro Paese.

Noi: il cast completo

Ecco il cast completo della serie tv Noi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Lino Guanciale : Pietro

: Pietro Aurora Ruffino : Rebecca

: Rebecca Dario Alta: Claudio

Claudio Claudia Marsicano : Caterina

: Caterina Livio Kone: Daniele

Daniele Flavio Furno: Michele

Michele Angela Ciaburri: Betta

Betta Timothy Martin: Mimmo da anziano

Mimmo da anziano Jas Gray: Mimmo da adulto

Mimmo da adulto Francesca Agostini: Sofia

Sono presenti nel cast anche i seguenti attori di cui non è ancora stato reso noto il ruolo:

Leonardo Lidi

Flavio Furno

Liliana Fiorelli

Giordana Faggiano

Massimo Wertmüller